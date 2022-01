Thallwitz/Röcknitz

Lange hat es gedauert bis zum Eintreffen der ersten Kohlegelder in der Region: 4,1 Millionen Euro fließen aus dem 40-Milliarden-Euro-Topf für den Kohleausstieg in den kleinen Ort Thallwitz. „Saulis“ – so heißt das Vorhaben, das die Kommune im Norden des Landkreises Leipzig damit umsetzt und von dessen Start sich am Donnerstag Sachsens Regionalminister Thomas Schmidt (CDU) überzeugte.

„Spektakuläres Arbeiten und Leben im Supervulkanzentrum“ – was sich hinter dem Titel verbirgt, erklärte der Thallwitzer Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos).

Moderne Arbeitswelt statt edler Rösser

Wo zu Zeiten des früheren Rittergutsbesitzers edle Rösser untergebracht waren, sollen in Zukunft in einem Coworking-Space 20 moderne Arbeitsplätze entstehen. Was in Metropolen immer besser funktioniert, schwebt Pöge auch im ländlichen Raum vor: Ein Ort für gemeinschaftliches Arbeiten. „Wobei wir uns im ländlichen Raum noch eine griffige Übersetzung für Coworking einfallen lassen müssen“, scherzte der Ortschef. „Temporär anmietbare Büroräume“ – das treffe zwar das Anliegen, würde aber zu sperrig klingen.

Historische Bausubstanz wird durch „Saulis“ erhalten

Anderenorts ziehen Coworker in verlassene Einkaufszentren, Bankfilialen oder sogar Kirchen ein. Thallwitz wäre wohl deutschlandweit der erste Coworking-Platz, in dem der Laptop in einem ehemaligen Pferdestall aufgeklappt wird. Die Vorteile liegen für Pöge auf der Hand: „Wir können damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen – historische Gebäudesubstanz erhalten und gleichzeitig Arbeitsplätze der Zukunft schaffen.“

Dass es ein mühsamer Weg war bis zur Bewilligung der 4,1 Millionen Euro, rief der Rathauschef in Erinnerung. Bereits seit Jahren werde mit zahlreichen Partnern an der Vision gearbeitet, die moderne Arbeitswelt in den historischen Röcknitzer Ortskern zu holen.

Röcknitzer Stallgebäude war dem Verfall preisgegeben

Der ehemalige Rennpferdestall steht unter Denkmalschutz. Während das benachbarte Herrenhaus schon vor vielen Jahren saniert wurde, drohte das Stallgebäude immer mehr zu verfallen. Auf drei Etagen stehen jeweils 340 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Hier sei nicht nur Platz für zeitgemäße Arbeitsplätze, an denen sich Kreative und Start-ups gegenseitig mit ihren Ideen befruchten können, erläuterte Pöge. „Wir möchten gleichzeitig ein modernes Ausstellungszentrum für den Geopark Porphyrland schaffen.“ Im Erdgeschoss soll dafür der Versuch unternommen werden, Besuchern das Thema Supervulkanismus nahezubringen. Eine Cafeteria zieht ebenfalls mit ein, in der auch Jugendliche oder Senioren aus dem Ort willkommen sind.

Obergeschoss des Röcknitzer Pferdestalls gehört den Coworkern

Das Obergeschoss gehört den Coworkern. „Es wird abgeschirmte Bürobereiche, Räume für Videokonferenzen und Versammlungen geben“, warf Pöge zur Präsentation im Herrenhaus bereits sehr ansehnliche 3D-Grafiken an die Wand. Im Dachgeschoss stehen gestressten Büromenschen nach konzentrierter Arbeit dann zwölf Übernachtungsplätze zur Verfügung. Auch eine kleine Ferienwohnung ist geplant. Als Reminiszenz an die tierischen Vorbewohner sollen die alten Pferdetränken im Erdgeschoss erhalten bleiben.

Regionalminister Thomas Schmidt zeigte sich begeistert.: „Es entstehen moderne Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Und das Vorhaben wird auch noch CO2-neutral betrieben.“

Landrat Henry Graichen (CDU) lobte die Weitsicht der Gemeinde, die das Projekt schon frühzeitig in der Schublade hatte: „Thallwitz war vorbereitet und konnte sofort in den Prozess der Beantragung von Geldern starten.“ Insofern sei es folgerichtig, dass der Startschuss für den Strukturwandel-Prozess im Landkreis in der Gemeinde Thallwitz falle. Unbehagen, das zuletzt aus dem Kernrevier bei Borna zu hören war, müsse insofern relativiert werden. „Saulis verhindert durch seine frühzeitige Bewilligung kein anderes Projekt im Landkreis“, so der Landrat. Zu der Zeit, als es auf den Weg gebracht wurde, habe es noch gar keine konkreten Vorstellungen aus dem Kernrevier gegeben.

Von der ersten Idee bis zur Fertigstellung wird es sechs Jahre dauern

Pöge wies zudem auf die lange Wegstrecke hin, die auch vor allen anderen Kommunen liege, die sich an solche Projekte wagen. „Für Saulis haben wir 2018 erste Ideen entwickelt und werden mit viel Glück im Jahr 2024 fertig.“ Die Gemeinde sei zudem für das insgesamt mehr als 4,6 Millionen Euro umfassende Vorhaben mit eigenem Geld ins Risiko gegangen. Pöge dankte allen Beteiligten, unter anderem seinen Mitarbeitern. „Wir sind nicht mal zehn Leute in der Kernverwaltung. Da ist es wahrlich nicht selbstverständlich, so ein Millionenvorhaben voranzutreiben – zusätzlich zu unseren eigentlichen Aufgaben.“

