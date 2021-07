Bornaer Nachwuchs-Kicker feiern Abschluss der Corona-Spielsaison

Borna

Die Europameisterschaft ist kaum vorbei, da fiebern beim Sportverein Borna am Spielfeldrand schon wieder Fußballbegeisterte um die Wette: Beim Saisonabschluss der Jugendmannschaften traten die Kids der D-, E-, und F-Jugend sowie die noch jüngeren Bambinis gegen ein Team der Eltern und ein Team der Trainer an.

Kaum Punktspiele

Jugendleiterin Ulrike Tannhäuser hatte das Wetter passend zum Anlass sonnig bestellt und auch sonst einiges auf die Beine gestellt. In diesem Jahr feierten die Fußballer ihren Abschluss gemeinsam mit den Tischtenniskindern des Vereins. Auch die Sponsoren im Jugendbereich nahmen an diesem bunten Abend teil. Für alle war der Alltag mit Einschränkungen verbunden in den vergangenen Monaten. Das letzte Punktspiel der jungen Nachwuchs-Kicker fand am 31. Oktober des zurückliegenden Jahres statt – danach wurde wieder alles abgesagt. Seit drei Wochen versuchen die Bornaer nun, gemeinsam mit anderen Fußball- und Sportvereinen der Region, so viele Freundschaftsspiele wie möglich zu organisieren, um den Kids Spielpraxis und Motivation zu geben.

Endlich wieder Spielpaß

Als Mitte Mai 2021 alles sukzessive wieder losging, stellte der Kreissportbund Nordsachsen dem SV Borna pro Trainer fünf Selbsttests zur Verfügung. Die Trainingszeiten wurden neu aufgeteilt, so das sich pro Tag nur eine Mannschaft zu einer Zeit auf dem Platz befindet. Auch die Trainer mussten zeitweise doppelte Arbeit leisten, da ein Trainer nur fünf Kinder betreuen durfte. „Wir haben Listen darüber geführt, welche Kinder zum jeweiligen Training anwesend sind. Kinder mussten sich am Tag des Trainings nicht erneut testen lassen. Während des Trainings wurde auf Abstand geachtet. Ein Trainingsspiel durften wir nicht machen, also haben wir die Trainingszeit gekürzt, da nur Technik am Ball und einige Zweierübungen möglich waren“, beschreibt Ulrike Tannhäuser. „Das war nicht nur für die Trainer schwierig, sondern auch für die Kinder, denn sie brauchen ja auch beim Üben immer Abwechslung und Spaß“.

Die Mannschaften sind ausgelost. Quelle: Christian Kunze

Drei Zugänge

Nun merke man schon, wer während der nicht regulär stattfindenden Trainings selbst etwas getan habe und wer nicht. Erfreulich sei, dass trotz der Umstände samt Zwangspause nur ein Kind abgesprungen sei – aber dafür drei neu hinzukamen. „Ich glaube, das als erstes die Eltern die Veränderungen an ihren Kindern feststellen. Wir merken das nicht wirklich. Das einzige, was man wirklich merkt und sieht ist, dass die Kinder wieder mit Begeisterung Fußball spielen und sich mit Freunden beim Training wieder austauschen können“.

Pokal für Alle

Beim Turnier mit allen Beteiligten hatten zum Schluss die Trainer die Nase vorn, die Eltern landeten auf dem letzten Platz, dazwischen entsprechend die ausgelosten Kindermannschaften. Das Ergebnis des Turniers war aber an diesem Abend zweitrangig, denn am Schluss gab es für alle einen Pokal, auf dem nur „Danke 2020/21“ zu lesen ist. „Das ist ein tolles Symbol und eine Anerkennung für alle, die wieder gekommen sind. Und für die Kids ist es natürlich eine Erinnerung an eine alles andere als normale Saison“, resümiert die Jugendleiterin.

Von Christian Kunze