Breitbandausbau: Jetzt kommen die Dübener Stadtteile dran

Bad Düben

Gute Nachrichten gibt es für die rund 450 Haushalte in den Bad Dübener Stadtteilen Wellaune, Schnaditz, Tiefensee, Alaunwerk und Weinberghäuser in Sachen schnelles Internet. Mirko Ertel, Projektleiter für das Unternehmen Deutsche Glasfaser: „Wir haben am Dienstag in Wellaune unseren letzten Hauptverteiler für den gesamten Bad Dübener Bereich gesetzt.“ Dieser reiche auch für Tiefensee.

Zwei weitere stehen seit Kurzem zudem im Gewerbegebiet PW (für das Gewerbegebiet und Schnaditz) sowie im Mühlweg für das Alaunwerk und die Weinberghäuser.

Kabel ziehen ab Ende Oktober

Der eigentliche Ausbau des Glasfasernetzes lässt aber noch auf sich warten. „Wir hoffen“, so Mirko Ertel, „dass wir Ende Oktober die ersten Kabel ziehen können.“

Deiche erschweren Genehmigung

In welchem der Stadtteile losgelegt wird, steht übrigens noch nicht fest. „Wir beginnen dort los, wir die Genehmigungen haben“, so Ertel weiter. Vor allem wegen der Hochwasserdeiche gestalte sich das Genehmigungsverfahren aber langwieriger als erhofft. Einen Endtermin der Arbeiten lässt das Unternehmen daher offen. Doch es ist für alle Fälle gerüstet. Wie Pressesprecherin Lena Kemper bestätigte, stehen für den Ausbau, mit dem die Weigandbau GmbH beauftragt ist, bis zu drei Baukolonnen und damit rund 30 Mitarbeiter bereit. Sie verspricht zudem: „Die Anwohner werden jeweils so früh wie möglich eine Information in ihrem Briefkasten finden.“

Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) freut das: „Was lange währt, wird endlich gut. Ich finde es wichtig, dass die Deutsche Glasfaser den Ausbau in unseren Stadtteilen beginnt. Wir setzen auf die gute Zusammenarbeit, die wir schon aus den anderen Ausbaugebieten kennen.“

Von Ilka Fischer