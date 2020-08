Brian (8) aus Laußig züchtet australische Hühner

Paschwitz

Einmal im Jahr treffen sich die Züchter von Hühnern und Tauben des Kreisverbandes Eilenburg zum Geflügelzüchtertag. Trotz hochsommerlicher Temperaturen kamen knapp 40 Züchter aus der Region Eilenburg, Delitzsch, Torgau und Bad Düben an die Paschwitzer Mühle.

„Schön, dass ihr alle gekommen seid. Bei dieser Hitze hätte man den Nachmittag auch am Badesee verbringen können“, begrüßte Organisator Karl-Heinz Schleinitz, Vorsitzender des Kreisverbandes Eilenburg, die Teilnehmer.

Anzeige

Tipps von Experten

Bei diesem Treffen gibt es traditionell viel Wissenswertes rund um die Zucht. Denn im Herbst laden die Vereine in der Region wieder zu ihren Zuchtschauen ein. „Die Züchter sind dankbar für Tipps, wie sie es zu noch besseren Bewertungen ihrer Tiere bringen können. Da gehört Faktenwissen, Erfahrungsaustausch und fachmännisches Handeln dazu, um Zuchterfolge feiern zu können“, weiß Schleinitz.

Weitere LVZ+ Artikel

Allerdings mussten die Geflügelzüchter durch die Corona-Pandemie einiges an Tribut zollen. „Es gab seit März keine Treffen mehr. Zuchtschauen fielen bis jetzt jedoch nicht aus, da fast alle Schauen erst im Herbst stattfinden. Ob diese jedoch in diesem Jahr wirklich durchgeführt werden können, das wissen wir heute noch nicht. Wir stehen eng im Austausch mit dem Veterinäramt“, so Schleinitz weiter.

Preisrichter lobt

Einige Teilnehmer hatten ihre Tiere mitgebracht und in Käfigen rund um die Paschwitzer Turmwindmühle zur Schau gestellt. Der erfahrene Preisrichter und erfolgreiche Züchter Manfred Golze aus Leisnig schaute sich die unterschiedlichen Rassen aus dem Blickwinkel der Jury an und gab den Besitzern wertvolle Tipps zur Aufzucht, Futter und Haltung. Auch die großen Fuhrwerkshühner von Karl-Heinz Schleinitz machten beim Experten Eindruck und fanden nur lobende Worte.

Schleinitz züchtet seit vielen Jahren diese Rasse, hat ungefähr 50 solcher Exemplare im heimischen Stall. Seine Tiere holten zahlreiche Kreismeistertitel, landen aber gelegentlich Sonntagmittag auch auf dem Teller der Familie. „Ich bin mit Tieren aufgewachsen, habe später Schäfer gelernt und in der Landwirtschaft gearbeitet. Für mich ist das ein richtig schönes Hobby“, sagte Schleinitz, der neben dem Kreisverbandsvorstand auch noch stellvertretender Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins Eilenburg und Umgebung ist. „Wir planen aktuell den Kreisverband Eilenburg aufzulösen und uns Delitzsch anzuschließen. Der Grund ist, dass wir zu wenig Mitglieder sind. Im Kreisverband Eilenburg sind wir mit Krostitz und Eilenburg nur noch zwei Vereine mit etwa 40 Mitgliedern. Der Bad Dübener Verein hatte sich aus Altersgründen vor einiger Zeit aufgelöst“, erzählte Schleinitz.

Achtjähriger züchtet Hühner

Im Eilenburger Verein gibt es aktuell etwa 30 Mitglieder. Jüngere Züchter sind dort noch aktiv. Dazu zählt der achtjährige Brian Abicht aus Laußig. Gemeinsam mit seinem Opa Bernd kam er zum Geflügelzüchtertag. „Ich züchte Schwarze Australorps. Das ist eine australische Hühnerrasse“, erklärte der Grundschüler. Opa Bernd ist derweil voll des Lobes für seinen Enkel. „Wir haben gemeinsam vier Jahre nach der richtigen Rasse für Brian gesucht. Jetzt hat er seine Lieblingshühner gefunden. Er macht alles selber. Zumindest in der Ferienzeit. Zweimal am Tag wird gefüttert und der Stall sauber gemacht. Und bei einigen Ausstellungen hat er auch schon mit Erfolg teilgenommen“, erzählte Bernd Abicht.

Krankheiten bei Tieren

In der Mühlenscheune gab es außerdem zwei Fachvorträge. Tierärztin Jana Wittig aus Delitzsch referierte über verschiedene Krankheiten wie Salmonellen bei Geflügel und die Jungtaubenkrankheit. Sie erläuterte die Krankheitsverläufe und gab wichtige Empfehlungen zur Gesundung und zur Prophylaxe. Zudem erklärte Expertin Birgit Hass die Darmbiologie beim Huhn und gab Empfehlungen zu verschiedenen Futtermitteln. „Bioaktiv Hobby für Geflügel wird das ganze Jahr über eingesetzt. Gerade vor der Ausstellungszeit und danach ist es aus dem Hühnerstall nicht mehr wegzudenken. Ergebnisse haben gezeigt, dass der Einsatz in der Zuchtperiode zu mehr befruchteten Eiern und damit zu größerem Zuchterfolg führt“, sagte Haß.

Von Steffen Brost