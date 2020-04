Corona-Fälle im Reha-Zentrum Bad Düben: So geht es den Betroffenen jetzt

Bad Düben

Im Reha-Zentrum in Bad Düben sind nach dem Auftreten von Corona-Fällen die Sicherheitsvorkehrungen erhöht worden. Wie Klinik-Sprecher Constantin Sauff am Dienstag mitteilte, habe die Klinikleitung ein Rauchverbot auf dem gesamten Klinikgelände beschlossen. Parallel dazu erreichte den Standort eine Lieferung aus Baden-Württemberg mit 40 Visieren. Diese ergänzen die Schutzkleidung des medizinischen Personals und bieten eine zusätzliche Sicherheit.

Kontrollen auf dem Gelände

„Es ist uns wichtig, dass wir uns an alle gesetzlichen Vorgaben halten und den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts umfassend folgen“, betont Kermit Behnisch, Kaufmännischer Direktor. „Gerade in den letzten, viel wärmeren Tagen ist uns jedoch immer wieder aufgefallen, dass es auf dem weitläufigen Klinikgelände schwierig ist, fortlaufend auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten.“

Das Ordnungsamt der Stadt Bad Düben kontrolliert mit Hilfe der Polizei das Klinikgelände und den angrenzen Kurpark verstärkt. Das hatte Bad Dübens Bürgermeisterin bereits vor Ostern unter Androhung von Bußgeldern in einem Schreiben an die Patienten angekündigt.

So geht es den Infizierten

Am Mediclin-Standort Bad Düben waren in den vergangenen Tagen insgesamt 15 Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Dabei handelt es sich um sechs Mitarbeiter sowie neun Patienten aus dem Reha-Zentrum. Die betroffenen Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die infizierten Patienten wurden in einem isolierten Bereich untergebracht. Eine Person mit stärkeren Symptomen wurde zur Sicherheit in eine Leipziger Spezialklinik verlegt. Der Gesundheitszustand der 15 infizierten Personen ist unverändert.

Insgesamt wurden 46 Kontaktpersonen innerhalb der Mediclin-Einrichtung identifiziert und getestet. Die 31 negativ getesteten Kontaktpersonen tragen weiterhin MNS-Masken und wurden am Dienstag erneut getestet. Die Ergebnisse sollen am Mittwoch vorliegen.

Den Corona-Fällen am Reha-Zentrum in Bad Düben war die Krankmeldung einer Mitarbeiterin mit Erkältungs- und Grippesymptomen vorausgegangen.

Von nf