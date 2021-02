Leipzig/Dresden

„Wer ein Kraftfahrzeug führt, darf sein Gesicht nicht so verhüllen oder verdecken, dass er nicht mehr erkennbar ist.“ So steht es in Paragraph 23, Absatz 4 der Straßenverkehrsordnung. Aber offenbar kommt die Regelung in Konflikt mit der neuen sächsischen Corona-Schutzverordnung. Denn laut dieser müssen im Freistaat alle, die mit anderen Haushalten im Auto fahren, währenddessen eine Mundschutzmaske tragen.

Was also, wenn die Sonne tief steht und eine Sonnenbrille von Nöten wäre? Gemeinsam mit der Maske wäre das Gesicht von Fahrerin oder Fahrer einer Fahrgemeinschaft verdeckt. Muss man sich künftig im Sinne des Virenschutzes und der StVO also blenden lassen?

Fraglich ist, ob das Verbot durchgesetzt wird

„Im Prinzip ja“, sagt die Leipziger Fachanwältin für Verkehrsrecht Cornelia Gürtler. „Es können sogar schon selbstgenähte Masken das Gesicht so unkenntlich machen, dass ein Verstoß erfüllt ist.“ Dann ist eine Strafe von 60 Euro fällig. Gürtler würde Betroffenen raten, gegen die seltsame Ordnungswidrigkeit vor Gericht zu gehen. „Eventuell würde ein Amtsrichter anders entscheiden.“ Fraglich sei auch, ob die Behörden im Straßenverkehr überhaupt gegen das Verbot vorgehen.

Komplizierter gestalte es sich, wenn Fahrende mit Maske und Sonnenbrille (oder Mütze) geblitzt werden – und auf dem Foto nicht identifizierbar sind. In dem Fall könnte die Bußgeldbehörde die Halterin oder den Halter des Kfz dazu verpflichten, künftig ein Fahrtenbuch zu führen, in dem alle, die sich ans Steuer setzen, eingetragen werden müssen.

Wöller besteht auf das Verbot

Diesem Zweck diene der fragliche Paragraph auch in erster Linie, so Gürtler: Raser auf Blitzerfotos müssen erkannt und ermittelt werden können. Denn ist dies nicht möglich, muss die Ordnungswidrigkeit oftmals fallengelassen werden. „Das Verbot richtet sich eher gegen Leute, die etwa in diesen Wochen mit Karnevalsmaske Auto fahren“, so Gürtler. Nun treffe es Personen, die eigentlich alles richtig machen wollen: Ungeblendet und virenfrei in einer Fahrgemeinschaft unterwegs zu sein.

Sachsens CDU-Innenminister Roland Wöller besteht derweil auf das Verbot. Sein Ministerium habe gemeinsam mit dem Verkehrsministerium die Bußgeldstellen darauf aufmerksam gemacht. Es gelte die Straßenverkehrsordnung, so Wöller. „Das heißt, dass ein Kraftfahrzeugführer sein Gesicht nicht so verhüllen oder verdecken darf, dass er nicht mehr erkennbar ist.“ Bei einer Maske sei die Augenpartie noch erkennbar. Allerdings, so der Minister weiter, führe ein zusätzliches Tragen von Mützen oder Sonnenbrillen zur Unkenntlichkeit. „Das ist also nicht gestattet.“

Von Josa Mania-Schlegel