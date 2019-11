Das hat der Eilenburger Weihnachtsmarkt diesmal zu bieten

Eilenburg

Die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt in der Stadt Eilenburg laufen auf Hochtouren. Vom 13. bis 15. Dezember können sich Besucher auf den Budenzauber zwischen Rathaus und Nikolaikirche freuen.

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am 13. Dezember um 16 Uhr von Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos), Mitgliedern des Burgvereins und Posaunenchors Sprotta mit anschließendem Anschnitt des Riesenweihnachtsstollens.

Geschenkideen fürs Fest

In festlich geschmückten Hütten und Ständen verheißen Händler, Kunsthandwerker, Gewerbetreibende und Schausteller ein breites Angebot an Geschenkideen. Bei den überwiegend einheimischen Gastronomen kann sich jedermann nach Herzenslust stärken. Wer es süß mag, darf sich auf Crêpes und Quarkkeulchen, Lebkuchenherzen, Stollen und Pralinen freuen. Für Freunde der deftigen Küche gibt es Bratkartoffeln, Fisch, Pfannengerichte, Spanferkel, Knoblauchbrot und vieles mehr. Dazu kann man Glühwein, Punsch, Met und Obstwein genießen.

Auf der Bühne sorgt ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Weihnachtliche Klänge verschiedener Musikgruppen und Chöre der Region stimmen auf die besinnliche Zeit ein. So unter anderem das Duo Knut und Eileen am 13. Dezember abends. Bianca Graf – die Gräfin des deutschen Schlagers – hat am 15. Dezember um 15.30 Uhr mit ihrem Weihnachtsprogramm einen Auftritt.

Liedersingen in der Kirche

In der Nikolaikirche gibt es neben verschiedenen Bastelangeboten ein abwechslungsreiches Programm. So stimmt das traditionelle Liedersingen am 13. Dezember um 18 Uhr auf den Weihnachtsmarkt ein. Am 14. Dezember sorgen Jürgens Liederkiste (15.30 Uhr) und das Puppentheater Eckstein mit der „Geschichte vom kleinen Mäuschen“ (16.45 Uhr) für Unterhaltung bei den Kindern. Das Ballett- und Tanzstudio Katharina Freystein sorgt am 15. Dezember um 15 Uhr für Abwechslung in der Nikolaikirche.

Baumschmück-Wettbewerb

Für den Baumschmück-Wettbewerb wurden Kinder- und Jugendeinrichtungen aufgerufen, sich am 14. Dezember ab 14 Uhr zu beteiligen. Die Siegerehrung fiundet dann am Nachmittag um 15 Uhr statt.

Für ein besonderes Flair des Weihnachtsmarktes soll der historisch-handwerkliche Bereich sorgen. Beim Schmied, dem Papierschöpfer oder der Weihnachtskugelmalerei kann jeder mitmachen, sich ausprobieren und erfahren, dass wirklich gute Ware erst gelingt, wenn sie nach allen Regeln der Handwerkskunst gefertigt wird.

Von LVZ