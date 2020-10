Region Döbeln

Die Corona-Lage im Landkreis und in der Region hat sich am Mittwoch weiter zugespitzt. Während die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Bundesländer in einer Telefonkonferenz neue Maßnahmen abstimmten, gingen auch im Landkreis Mittelsachsen die Infektionszahlen weiter nach oben.

Die Lage im Landkreis

Das Gesundheitsamt Mittelsachsen registrierte am Mittwoch 82 weitere Fälle. Somit gingen in der Behörde seit März 866 positive Befunde ein. Sie verteilen sich auf den Altkreis Döbeln mit 142, den Altkreis Mittweida mit 270 und den Altkreis Freiberg mit 454 Fällen. Derzeit werden 22 Personen in mittelsächsischen Kliniken stationär behandelt, davon werden drei beatmet. Derzeit befinden sich 1302 Personen finden sich in der Quarantäne.

Nach dem am Dienstag schon aus einer Pflegeeinrichtung positive Fälle gemeldet wurden, gingen Mittwoch von einer weiteren Einrichtung fast 20 positive Befunde ein. Auch hier steht das Gesundheitsamt mit der Einrichtung in Kontakt und spricht über Maßnahmen. Damit sind im Kreis Mittelsachsen vier Pflegeeinrichtungen betroffen. Die aktuell steigenden Zahlen haben Auswirkungen. Ab kommende Woche wird es in Gastronomie und Tourismus voraussichtlich für den gesamten November Schließungen geben.

Weihnachtsmärkte auf Kippe

Die meisten Weihnachtsmärkte in der Region Döbeln dürften nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landkreises auf der Kippe stehen. Darüber berieten Vertreter der Kommunen am Dienstag mit der Landkreisverwaltung. Die stellte dabei ihre neuen Rechtsvorschriften vor. Nach der Corona-Schutz-Verordnung vom 21.Oktober musste für jeden Weihnachtsmarkt ein vom Landkreis genehmigtes Hygienekonzept vorliegen. Das Gelände muss räumlich abgetrennt sein, die Personenzahl auf dem Markt muss den Anforderungen entsprechen. Abhängig von der geltenden Allgemeinverfügung können das 250, 100 oder weniger sein, die gleichzeitig auf dem Platz sind. Außerdem muss eine Kontaktdatennachverfolgung möglich sein. „Natürlich hängt dies alles vom weiteren Infektionsgeschehen ab. Wir wissen um dieses hohe Brauchtum und wie sensibel das Thema ist“, sagt der zweite Beigeordnete Jörg Höllmüller. Mit den Maßnahmen müsse eine Ansammlung von Menschen vermieden werden.

Eisbahn auf Eis gelegt

„Die Entscheidung, ob wir unser Winterdorf mit der Eisbahn auf unserem Stadtwerkegelände veranstalten können, wird uns abgenommen. Stand heute wird aus dem Winterdorf nichts“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Gunnar Fehnle. „Ob unter solchen Bedingungen ein gemütlicher Weihnachtsmarkt stattfinden kann, scheint fraglich“, findet Döbelns Technischer Dezernent Thomas Hanns so. In der kommenden Woche soll die Entscheidung fallen.

Die Stadt Roßwein startet traditionell den Weihnachtsmarktreigen. „Im Moment sieht es dafür schlecht aus. Wir werden am Donnerstag im Stadtrat darüber reden und Anfang nächster Woche entscheiden. Mit den derzeit eng begrenzten Besucherzahlen fehlt den Markthändlern einfach der Umsatz“, sagt Roßweins Bürgermeister Veit Lindner.

„In der derzeitigen Situation kann ich keinen Weihnachtsmarkt planen“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP). Schließlich gehe es nicht nur darum, einen Weihnachtsmarkt zu haben, damit man einen hat. Die Standbetreiber wollen auch keine Miesen machen, sondern Gewinn. Waldheim hatte sich bereits vom Weihnachtsmarkt auf dem Obermarkt verabschiedet und wollte ein Weihnachtsdorf auf dem Werder ausrichten. Dort wären die Hygieneregeln mit Zugangsbeschränkung besser einzuhalten gewesen.

Ob und wie ein Weihnachtsmarkt in Hartha stattfinden kann, darauf wollte sich die Stadtverwaltung noch nicht endgültig festlegen. Der Harthaer ist alljährlich der letzte Weihnachtsmarkt in der Region. „Jetzt eine Aussage zu treffen, wäre unseriös. Wir müssen das weitere Infektionsgeschehen beobachten“, sagt Harthas Bürgermeister Ronald Kunze. Günter Roßberg vom Kultur- und Sportbetrieb Hartha, der auch die den der Planung des Weihnachtsmarktes in der Hand hält, sagt: „Ich möchte keine großen Hoffnungen schüren, aber auf der anderen Seite auch noch nichts ausschließen.“

Abgesagt ist der Stollenmarkt der Bäckerei Körner in Großweitzschen. „Wir überlegen gerade, ob wir stattdessen einen kleiner gehaltenen Stollentag mit einem strengen Hygienekonzept organisieren können.“, sagt Patrick Seyffarth von der Bäckerei Körner.

Kino, Theater, Stadtbad dicht

Nach den aktuellen Corona-Regelungen, auf die sich Bund und Länder am Mittwoch geeinigt haben, müssen ab Montag, Gaststätten, Sport und Freizeiteinrichtungen bis Ende des Monats schließen. Umsatzausfälle sollen zu 75 Prozent ersetzt werden.

So wird auch das Döbelner Stadtbad im November schließen. Und das ausgerechnet, wo gerade für nächsten Donnerstag die Freigabe des neu gestalteten Kinderbereiches gefeiert werden sollte.

„Ich weiß, dass die Regierung handeln muss. Das ist zu verstehen. Dennoch nervt mich, dass es wieder Kinos , Theater und Gastronomie trifft, die ihre Häuser schließen müssen“, sagt Niklas Spitzer, Leiter im Döbelner Kino „CiD“. Gerade in diesen Einrichtungen gibt es ausgefeilte Hygienekonzepte, Belüftungssysteme und Abstandsregeln. „Ich wüsste nicht, wo ein Kino zum Infektionshotspot geworden wäre“, sagt er und hofft, dass wenigstens im Dezember wieder Kinofilme in Döbeln laufen können.

„Das wäre tragisch. Wir haben jetzt jedes Wochenende mit Premieren besetzt und unsere Hygienekonzepte funktionieren“, sagt Christoph Nieder, Pressedramaturg am Mittelsächsischen Theater Döbeln/ Freiberg.

Gastronomen in Sorge

„Das könnte zu einer Katastrophe werden“, sagt Michael Horn, Inhaber der Westewitzer Muldentalklause. Noch ist es keine, denn er hat vorgesorgt. Die Sperrstunde, das Verbot von Familien- und Betriebsfeiern oder gar die Schließung kann er die nächsten Monate überbrücken. „Bei uns startet die Entensaison. Ab dem Wochenende gibt es bei uns Ente aus dem Holzbackofen – auch außer Haus“, sagt der Gastronom. Die Außer-Haus-Lieferung rettet ihn. Sein Plan B für die schweren Zeiten. „Ob das finanziell dann reicht, werden wir sehen.“ Und doch ist Michael Horn optimistisch. „Es nützt ja nichts“, sagt er. Und: „Die Verantwortung sehe ich bei den Obrigkeiten. Die müssen sich dann auch was einfallen lassen, uns zu helfen.“ Ihm graut es vor den Wintermonaten Januar und Februar. Wenn die Feiertage vorbei sind, gibt es nur noch wenige Anlässe, für die er sein Essen liefern kann. „Das ist meine größte Angst. Daran haben wir zu knabbern.“

Gut vorgesorgt hat Familie Windler. Sie betreibt das Freizeitcenter „Kugelhupf“ im Harthaer Ortsteil Nauhain. Bereits im Frühjahr musste das „Kugelhupf“ wegen der Corona-Maßnahmen zeitweise seine Türen schließen. Sie hätten aber in der Vergangenheit gut gewirtschaftet und könnten eine erneute Zwangs-Schließung einige Zeit lang überleben, sagen die Betreiber. Dennoch stehen sie Sperrstunden oder einer erneuten Schließung von Gastronomiebetrieben kritisch gegenüber: „Wir finden das ist absoluter Quatsch“. Es gäbe andere Infektionsherde, um die man sich kümmern solle.

Auch Markus Weinert, Geschäftsführer im Sonnenhof Ossig, ärgert, dass die Gastronomie wieder unberechtigt zum Hotspot erklärt wird. „Wir sind ein großes Objekt. Wir haben ein Hygienekonzept und den Platz um Abstand zu halten. Das ärgert mich.“ Parallel mache der großflächige Lebensmitteleinzelhandel weiter Umsätze und hier werde das Publikum nur anhand der Einkaufswagen gezählt, die lauwarm und ohne Desinfektion von Hand zu Hand gehen.

„Wir werden das überstehen. Doch für viele Kollegen in der Branche wird das ernst“, sorgt sich Markus Weinert. „Das Weihnachtsgeschäft ist für alle unheimlich wichtig. Künstlern und Veranstaltungstechnikern steht das jetzt schon Wasser bis zum Halse.“

Im KL17 in Döbeln wurde die Halloween-Party am Sonnabend bereits abgesagt. Der Tag der offenen Tür im Schießkino am Sonnenhof Ossig findet mit entsprechenden Hygieneregeln und Führungen in kleinen Gruppen in jedem Fall statt.

Von Thomas Sparrer, Stephanie Helm, Tim Niklas Herholz und Dirk Wurzel