Döbeln

„Als ich das gelesen habe, habe ich sofort gedacht: Das ist der Hammer!“, sagt Jörg Lippert, Vorsitzender des Döbelner Pferdebahnvereins. Für die Stadt Döbeln sei diese Ansiedlung eine riesige Chance, die es gelte, beim Schopfe zu packen, so der Pferdebahnchef. „Wenn jede Woche tausende Besucher in das Erlebnisdorf kommen, dann sollte es doch gelingen, davon auch welche in unsere Stadt zu ziehen. Wir müssen da natürlich reagieren und attraktive Angebote unterbreiten“, sagt Lippert. Dass die Pferdebahn als besondere Attraktion dabei eine große Rolle spielen kann, ist dem Vereinsvorsitzenden klar.

„Wenn alles so kommt, dann werden wir von Mai bis Oktober nicht nur an einem Wochenende im Monat Fahrtage anbieten, sondern an jedem“, blickt Lippert voraus. Welches Potenzial Karls Erlebnisdorf bietet, weiß er aus eigener Erfahrung: „Ich bin einmal im Jahr mit meiner Enkelin im Erdbeerhof oben bei Rostock. Dann sehe ich immer, was der für Besucher anlockt.“

„Ich sehe das als Chance und wir sollten sie unbedingt nutzen“, sagt Grit Neumann, Vorsitzende des Döbelner Stadtwerberinges. Sie bringt die von vielen Unternehmen und Institutionen der Stadt besetztes Steuerungsgruppe Stadtmarketing ins Spiel, welche baldmöglichste eine enge Zusammenarbeit mit der Karls-Gruppe anstreben sollte.

„Es wäre einfach schön, wenn durch diese Investition auch mehr Leute in unsere Innenstadt gelockt werden könnten. Zum Einkaufen, für unsere Gastronomie und auch für den Tourismus in unserer Stadt. Eine gute Verbindung zwischen dem neuen Erlebnisdorf an der Autobahn und der Innenstadt wäre jetzt das A und O. Da müssen wir auch ganz dringend den öffentlichen Nahverkehr einbeziehen. Dann könnten wir alle gemeinsam Verbindungen schaffen, durch welche die gesamte Region punkten kann. Ich freue mich darauf“, so die Vorsitzende des Stadtwerberinges weiter.

