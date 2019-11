Delitzsch meldet Projekte fürs Kohlepaket an

Delitzsch

Projekte, deren Kosten auf insgesamt 2,8 Millionen Euro geschätzt werden, hat die Stadt Delitzsch jetzt zur Förderung durch das Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen vorgeschlagen. Damit könnten der dritte und vierte Bauabschnitt der Wallgrabensanierung für rund 1,4 Millionen, die Dach- und energetische Sanierung der Kita Landmäuse in Döbernitz für 625 000 Euro und zwei Bauabschnitte bei der Sanierung der Kindertagesstätte Sonnenland finanziert werden.

Kurzfristiger Aufruf

Der Aufruf aus dem Landratsamt, Projekte zu melden, hatte die Stadt dabei sehr kurzfristig vorigen Montag nach Dienstschluss ereilt. Und schon bis Dienstag um 18 Uhr sollten dem Landkreis die infrage kommenden Maßnahmen gemeldet werden. Diese sollten haushaltsrelevant sein und im Zusammenhang mit den Bergbaufolgen stehen. Hintergrund ist das Ringen um Nachbesserungen des Kohlepaketes zwischen dem Bund und den Ländern.

Vom Stadtrat befürwortet

Da passte es, dass die Stadtratssitzung wegen des Feiertages ausnahmsweise vom Donnerstag auf den Dienstag vorverlegt war. So konnte der Stadtrat die von der Verwaltung vorgeschlagenen Projekte gleich legitimieren. Am Mittwoch fand im Landratsamt eine Vorsondierung der eingereichten Maßnahmen statt. Sollten die Delitzscher Projekte Berücksichtigung finden, würde ein 90-Prozent-Förderung in Aussicht stehen. Delitzsch müsste somit nur zehn Prozent der jeweiligen Kosten tragen.

Delitzsch in der Kohleregion

Die Stadt Delitzsch gehört zur Kohleregion. Bis zur Stilllegung der Tagebaue nach der deutschen Wiedervereinigung waren in der Umgebung der Loberstadt acht Dörfern weggebaggert worden. „Zirka 80 Prozent von deren Einwohner zogen nach Delitzsch“, schätzt Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Viele der Plattenbauten im Delitzscher Norden, im Osten und an der Richard-Wagner-Straße wurden für die Umgesiedelten gebaut. In den Wallgraben zum Beispiel wurde während der Braunkohleförderung sogenanntes Sumpfwasser eingeleitet, das in den Tagebauen abgepumpt wurde. Dabei wurde jedoch kein Sedimentlagerbecken vorgeschaltet, was die Verschlammung des Wallgrabens bewirkte.

Von Heike Liesaus