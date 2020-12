1,1-Millionen-Euro-Investition: Neues MRT-Gerät für Delitzscher Klinik

Delitzsch

Bitte bei Annäherung Schlüssel, Münzen und Handys ablegen. So ein Magnetresonanz-Tomograph ( MRT) ist tatsächlich magnetisch. Er würde auch eine Brille mit Metallgestell vom Gesicht ziehen. Das macht das neue Exemplar, das jetzt in der Delitzscher Klinik des Kreiskrankenhauses steht, ebenso wie das alte. Dass der Vertreter der neuesten Generation der MRT-Technik aber einiges anders kann, lässt die Männer und Frauen, die damit befasst sind, selbst hinterm Mund-Nasen-Schutz wahrnehmbar strahlen: Er arbeitet sehr leise. Er ist schneller. Er lässt sich leichter bedienen. Die Bildqualität ist besser, so muss weniger Kontrastmittel verwendet werden.

Vorteil für Patienten und Mitarbeiter

All diese Neuerungen sind sowohl von Vorteil für Patienten als auch für Mitarbeiter. „Die Untersuchungszeiten reduzieren sich um etwa ein Drittel bis zur Hälfte, was zum Beispiel für Schmerzpatienten sehr günstig ist“, erklärt Dr. Sven Pecher, Chefarzt der Radiologie. Bisher dauerte es je nach Untersuchungsregion circa 15 bis 20 Minuten, die sich für die Patienten in der „Röhre“ sehr lang anfühlen können. Denn bei diesem bildgebenden Verfahren kommt es darauf an, möglichst still zu liegen. Abläufe werden stressfreier, Wartezeiten kürzer. Ebenfalls angenehmer für die Patienten: Für sie kann auch Musik zur Ablenkung eingespielt werden. Selbst für die Umwelt soll das MRT Prodiva 1.5 Tesla CX besser sein: Es braucht weniger Energie und weniger Helium zur Kühlung.

Delitzscher Klinik in der Vorreiterrolle

Die Investition in Höhe von rund 1,1 Million Euro hat sich gelohnt und sie war notwendig. Der Vorgänger war bereits 15 Jahre alt. MRT-Untersuchungen bieten vor allem den guten Blick auf die Weichteile unseres Körpers: Muskeln, Knorpel, Gefäße sind sehr gut erkennbar. Erkrankungen lassen sich früher erkennen. Mit der Neuanschaffung ist die Delitzscher Klinik jetzt in der Vorreiterrolle: „Es ist das erste Gerät dieser Art in Sachsen und das zweite in ganz Deutschland“, stellt Christian Dehne, Vertriebsleiter beim Hersteller Philips fest.

Das neue MRT kann alle Körperregionen scannen. Nur MR-Mammographie ist damit nicht möglich. Bereits mehr als 100 Patienten wurden seit Mitte November untersucht. Das Radiologie-Team ist mit der neuen Technik vertraut und eingearbeitet, aber es will sich noch weitere Bereiche erschließen, die das Gerät bietet. „Wir sind noch beim Erlernen. Aber es werden unter anderem Herzuntersuchungen möglich sein, bei denen die funktionelle Flussrate in den Herzkranzgefäßen untersucht wird“, so Dr. Sven Pecher. So könnten perspektivisch zum Beispiel risikoreichere Herzkatheteruntersuchungen vermieden werden.

Durch die Wand

Mit ihren 3,5 Tonnen Gewicht konnte die Neuanschaffung nicht einfach so über den Flur in die metallummantelte, magnetisch abgeschirmte Untersuchungskabine kommen. Sie musste dafür geöffnet, die Außenwand des Krankenhauses durchbrochen werden. Der Austausch dauerte einige Monate. Autokran und Straßensperrungen waren nötig. Während dieser Zeit gab es für die MRT-Diagnostik eine Interimslösung in einem Trailer auf dem Hof. „Das war für uns eine spannende Zeit, ein so großes Gerät anzuschließen“, stellt Steffen Penndorf, Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH, fest. „Eine optimale Diagnostik ist die Grundlage für die bestmögliche Behandlung unserer Patienten. Durch die Anschaffung bleiben wir wettbewerbsfähig gegenüber den umliegenden Kliniken.“

