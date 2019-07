Delitzsch

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt die Delitzscher Polizei nun gegen einen 68 Jahre alten Radfahrer. Der Mann war in der Nacht zum Dienstag in der Hainstraße gestürzt und hatte sich dabei am Kopf verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten gegen 0.45 Uhr per Notruf alarmiert worden. Als sie vor Ort eintrafen, habe ein Mann verletzt am Straßenrand gelegen, während sich eine Frau um ihn kümmerte. Die Beamten hätten daraufhin sofort Erste Hilfe geleistet, berichtete die Polizei weiter.

Unterwegs nach Hause

Laut Aussagen der Frau – die Schwester des 68-jährigen Fahrradfahrers – waren beide von einer Feier gekommen und unterwegs nach Hause. Dabei stürzte ihr Bruder und schlug sich den Kopf auf. Ein von den Polizisten durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Die mittlerweile eingetroffenen Rettungskräfte brachte den Verletzten schließlich zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus.

Von lvz