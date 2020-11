Gleich zwei Unfälle beanspruchten am späten Freitagnachmittag Rettungskräfte und die Polizei an der B 184 in Rackwitz. Nachdem ein Fußgänger dort angefahren worden war, krachte es erneut. Der Fahrer eines Transporters hatte die Unfallstelle zu spät gesehen und steuerte in den Straßengraben. Laut Polizei war er dabei unter Alkoholeinfluss.