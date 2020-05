Ein Jahr nach der Wahl – Zwischenbilanz für den Zoff-Stadtrat Delitzsch

Delitzsch

Die Kommunalwahl vor einem Jahr hat im Stadtrat Delitzsch die Kräfte neu geordnet. Einige Parteien verloren Sitze, Wählergemeinschaften erstarkten und erstmals zog die AfD ins Gremium. Das vergangene Jahr Kommunalpolitik in Delitzsch war wegen dieser neuen Machtverhältnisse alles andere als von einem Kuschelkurs geprägt. Und ein Thema dominiert dabei – das Bad.

Neue Verhältnisse

30 Sitze gibt es im Stadtrat. Die CDU und andere Volksparteien waren lange eine gewisse Dominanz gewöhnt, im Mai 2019 änderte sich das: 8 statt bislang 11 hat seitdem die CDU inne. Auch die SPD hat eingebüßt, hat nur noch vier statt sechs Sitze. Die Linke verlor zwei Sitze auf nun drei. Der Heimatverein Döbernitz bleibt mit einem Mandat wie bisher vertreten. Die Grünen kamen mit einem Sitz zurück in das Gremium. Die Freien Wähler konnten ein Mandat auf nun sieben dazu gewinnen und die BI Menschenskinder zog erstmals mit einem Sitz in das Gremium ein – nur wenige Wochen nach der Wahl bildeten beide ein Fraktionsbündnis, zahlenmäßig auf Augenhöhe mit der CDU. Die AfD schafft aus dem Stand fünf Sitze.

Streitpunkt bleibt das Bad

Der Ärger im neuen Stadtrat ging schon bei dessen Konstituierung im Spätsommer 2019 los. Weil sie sich bei der Besetzung der Ausschüsse im Hintertreffen fühlten, kündigten SPD und Linke sogleich eine Klage an, welche sie dann auch erfolgreich durchzogen. In Folge der Klage mussten die Ausschüsse zunächst ausgesetzt und schließlich neu besetzt werden.

Dieser Streitpunkt zieht sich genau wie das Thema Bad durch den neuen Delitzscher Stadtrat und flammt immer wieder auf. Die geänderten Mehrheitsverhältnisse sind Grundlage des Coups zur sogenannten Neuordnung der Bäderlandschaft, womit die Neubaupläne in der Sachsenstraße unter verständlich heftigen Protest vor allem der SPD zu Grabe getragen wurden. Der bestehende Standort in der Elberitzstraße soll um- und ausgebaut werden. Dafür wurde das Fördergebiet Delitzsch-Ost Ende April 2020 per Stadtratsbeschluss erweitert. Während SPD und Linke in der Februarsitzung und danach auch immer wieder darauf verwiesen, dass die Beschlussvorlage nicht in Ausschüssen vorberaten wurde, mussten sie sich von den anderen Fraktionen wiederholt den Vorwurf gefallen lassen, dies ja selbst zu verantworten.

Stadt prüft Alternativen Die Stadtverwaltung hat als Alternative fürs Baden 2020 bereits in Betracht gezogen, zumindest während der Sommerferien einen Shuttledienst zur Schladitzer Bucht einzurichten. Dieser sollte kostenlos sein. Über das Vorhaben hat allerdings Ende Juni zunächst noch der Stadtrat zu befinden. Die Stadtverwaltung prüft zudem Alternativen, ob auch ÖPNV-Angebote zu nahen Freibädern in Sachsen-Anhalt im Bereich des Möglichen sind. Zudem wurde bereits Kontakt zu anderen Badbetreibern aufgenommen.

Freibad 2020 zu

Nun bleibt das Freibad 2020 geschlossen, weil die Reparaturkosten als zu hoch und die Möglichkeiten in Zeiten von Corona als zu gering erachtet werden. Wenig optimistisch die SPD: „Der gefeierte ,Neuordnungsvorschlag der Delitzscher Bäderlandschaft’ wird nun zum Sargnagel für das Baden in der größten Stadt des Landkreises“, heißt es auf der Homepage der Partei. „Zu verantworten haben diese Farce der Oberbürgermeister aufgrund seines zögerlichen Agierens und die Stadträte der Freien Wähler, BI Menschenskinder, der Grünen, der AfD, sowie Teile der CDU“, so die SPD. Der Bad-Zoff gärt also weiter im Stadtrat.

