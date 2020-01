120 Objekte für den 120. Geburtstag des Delitzscher Museums

Delitzsch

Das Jahr 2020 ist ein besonderes fürs Museum im Delitzscher Barockschloss: Es wird 120 Jahre alt. Das wird mit einer Sonderschau gefeiert. Außerdem stehen Industrie-Architektur und Weihnachtliches im Ausstellungs-Programm.

Das Jahr 2020 ist Jahr der Industriekulturin Sachsen. Auch das Delitzscher Museum ist dabei. Vom 20. März bis 14. Juni ist die Schau „Industriearchitektur in Sachsen – erleben – erhalten – erinnern“ geplant. Diese Wanderausstellung wird mit lokalen Beispielen ergänzt. Das Aktionsjahr geht der Frage nach, wie 500 Jahre Arbeit in Gewerbe, Handel und Industrie das Leben prägten. Doch auf welche Zeugnisse kann Delitzsch heute noch verweisen? Da wären zum Beispiel der Wasserturm im Süden, der derzeit gerade zum Hotel-Komplex umgebaut wird, das Wasserwerk im Norden, die Schokoladenfabrik, das ehemalige Reichsbahnausbesserungswerk, die Walzenmühle. Auch Häuserzeilen wie die an der Bismarkstraße, die Wohnbebauung im Norden und Osten der Stadt dürften als Zeugnisse des Wohnens und Bauens in verschiedenen Epochen des Industriezeitalters gelten.

Im Barockschloss Delitzsch wurden auch in den vergangenen Jahren immer wieder Restaurierungsarbeiten durchgeführt, um das Barock-Ensemble zu vervollständigen. Hier wird eine neue Stofftapete aufgebracht. Quelle: Wolfgang Sens

Museum baupolizeilich gesperrt

Um 120 Jahren Museum zu würdigen, hat sich das Team etwas Besonderes ausgedacht: „Jedes Jahr soll mit einem besonderen Stück, das in dieser Zeit in die Sammlung gekommen ist, vertreten sein“, erklärt der Museumsleiter Jürgen Geisler. Die Schau heißt „120 historische Objekte erzählen Museumsgeschichte“ und läuft vom 1. Juni bis 1. November. Welche Gegenstände werden da wohl über welches Jahr berichten? Denn mancher Besucher mag beim heutigen Anblick des Schlosses vermuten, dass das Museum direkt nach den Herzogs-Witwen eingezogen ist. Doch das Museum hatte seine Anfänge im Jahr 1900 in zwei Räumen der Mädchenschule in der Schulstraße. Das Schloss dagegen war zwischenzeitlich Finanz- und Rentamt, bis 1926 gar Frauengefängnis. Dann wollte die Stadt ein Krankenhaus einrichten, aber die Weltwirtschaftskrise kam dazwischen. So konnten Museum, Bibliothek und später auch eine Berufsschule einziehen.

Doch zu DDR-Zeiten verfiel die Bausubstanz. Von 1974 bis 1993 blieb das Schloss aus baupolizeilichen Gründen für die Öffentlichkeit gesperrt. Die Wiedervereinigung brachte die Rettung. 1993 wurden Turm und einige Barock-Gemächer eröffnet, 2008 war die gesamte Sanierung abgeschlossen.

Derzeit werden Spielzeug und Puppenstuben aus der Zeit zwischen 1800 und 1960 gezeigt. Quelle: Wolfgang Sens

Zwischen Puppenstuben und Christbaumschmuck

Mit „Zart und zerbrechlich – Christbaumschmuck aus verschiedenen Epochen“ wird ab dem 27. November in die Adventszeit gestartet. So schließt sich der Jahreskreis. Denn aktuell werden bis 23. Februar in „Vier Wände für kleine Hände“ Puppenstubenaus der Zeit zwischen 1800 und 1960 gezeigt. Sie zogen bisher Tausende Besucher an.

Von Heike Liesaus