Delitzsch

Im Oktober werden wieder die Delitzscher „Superbürger“ gekürt. Vor wenigen Tagen hat die Jury – bestehend aus dem Delitzscher Oberbürgermeister und den Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates – getagt und sich auf die drei Preisträger geeinigt. 13 außergewöhnlich engagierte Freiwillige sind für den Bürgerpreis der Stadt Delitzsch 2019 nominiert worden. Der Preis wird bereits seit 2009 verliehen. Zunächst wurde die Auszeichnung für Ehrenamtliche noch jährlich und in fünf Kategorien sowie undotiert vergeben. Seit 2013 gilt der Zweijahresrhythmus, gibt es drei statt fünf Kategorien und ein Preisgeld von jeweils 500 Euro. „In Delitzsch engagieren sich zahlreiche Bürger ehrenamtlich und tragen mit diesem freiwilligen Engagement in großem Maße zum Gemeinwesen unserer Gesellschaft bei“, lobt die Stadt – ohne die vielen unentgeltlich geleisteten Arbeitsstunden in Vereinen, bei den Kirchen, in Senioren- und Jugendklubs sowie in den Bereichen Umwelt- und Naturschutz, im Gesundheitsbereich, aber auch in der Wirtschaft und Politik, sei das Bestehen vieler Einrichtungen und Organisationen gar nicht möglich. Deshalb soll Engagement unbedingt gewürdigt werden.

Die Nominierten 2019:

Kategorie Soziales: Gudrun Gatsche – Soziokulturelles Zentrum (Nordlichter), Manfred Werner – VdK, Hannelore Biener – Volkssolidarität Kreisverband Nordsachsen, Robert Kirchhof – Deutsches Rotes Kreuz, Günter Robitzsch – Freiwillige Feuerwehr Benndorf, Lisa Manzke – Soziokulturelles Zentrum.

Kategorie Sport: Steffen Kottenhahn – ESV Delitzsch, Maik Henze – ESV Delitzsch, Christian Hornig – NHV Concordia Delitzsch, Michael Schweiger – Sportfüchse Delitzsch.

Kategorie Kultur: Uta Wenzel – Volkssolidarität Kreisverband Nordsachsen, Manfred Sacher – Delitzscher Carneval Verein, Ralf Schumacher & Achim Thies – Pfarrscheune Schenkenberg.

Entscheidung bleibt geheim

Die Entscheidung, wer von den 13 den Bürgerpreis bekommt, wird nun bis zur Auszeichnungsveranstaltung am 9. Oktober im Oberen Bahnhof geheim gehalten. Jeder Delitzscher durfte seinen Vorschlag einbringen. Auch die hier ansässigen Vereine, Gruppen, Organisationen, Institutionen und Parteien können Menschen für den Bürgerpreis vorschlagen. Der Bürgerpreis kann derselben Person nur einmal zuerkannt werden. Das Ehrenamt sollte nicht in Verbindung mit der Erwerbstätigkeit stehen.

Von Christine Jacob