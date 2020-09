13-jähriges Kind bei Unfall nahe Delitzsch verletzt

Delitzsch

Ein 13 Jahre altes Kind wurde am Dienstagnachmittag bei einem Unfall nahe Delitzsch leicht verletzt. Wie die Polizei berichtete, war die Mutter des Kindes gegen 15.15 Uhr mit einem VW Caddy aus Richtung Laue kommend in Richtung Delitzsch unterwegs. An der Kreuzung zum Stadtring habe die 44-Jährige wahrscheinlich die Vorfahrt eines Mazda nicht beachtet. Die 60 Jahre alte Mazda-Fahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Polizei ermittelt

Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird mit 8000 Euro angegeben.

Gegen die 44-jährige Unfallverursacherin wird wegen einer fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt.

Von LVZ