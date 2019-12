150 Interessenten fehlen zum Glasfaserausbau in Rackwitz

Rackwitz

Rund 150 Unterschriften von interessierten Rackwitzern fehlen, bis das Unternehmen Deutsche Glasfaser in der Gemeinde sein Netz ausbaut. Seit September haben 29 Prozent der infrage kommenden Haushalte in den Ortsteilen Zschortau, Lemsel, Podelwitz, Brodenaundorf, Neu-Schladitz und Rackwitz ihren Vorvertrag abgegeben.

Ergebnis am Ende der Woche

Bis zum 2. Dezember war jedoch die Zusage von 40 Prozent für einen Ausbau notwendig. Der aktuelle Stand sei der vom Freitag, erklärte Michael Kölling, Deutsche-Glasfaser-Regionalleiter für Mitteldeutschland. In den kommenden Tagen werde nun ausgewertet, was seither auf dem Postweg, Online oder per Telefon eingegangen ist. Das tatsächliche Ergebnis stehe erst zum Ende der Woche fest. Bis dahin sollen auch die Servicepunkte in Zschortau und Rackwitzgeöffnet bleiben.

Unternehmen baut bereits in Nordsachsen aus

Am kommenden Montag will das Unternehmen mitteilen, wie es mit dem Glasfaserausbau in der Gemeinde weitergeht. Kurzfristige Entscheidungen seien weiterhin möglich. Umgerechnet müssen 613 Haushalte ihre Willensbekundung abgeben. Die Deutsche Glasfaser hatin Nordsachsen bereits in Bad Dübenden Netzausbau gestartet.

Von mhs