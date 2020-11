Wiedemar

Montag gegen 14.50 Uhr befuhr ein 17-Jähriger mit einem Kleinkraftrad die Landsberger Straße (K 7436) von Kölsa aus in Richtung Klitschmar. Aus noch ungeklärter Ursache kam der er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 17-Jährige musste mit leichten Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Fahrzeug wurde durch den Unfall beschädigt und musste abgeschleppt werden. Zusätzlich entstand auch Flurschaden und ein Verkehrsleitpfosten wurde beschädigt. Gesamtschaden zirka 3100 Euro.

Von lvz