19-Jähriger bäckt Crepes am Delitzscher Wallgraben

Delitzsch

Seit einigen Tagen ist er geöffnet: Der Verkaufswagen, der am Ende des Wallgrabens gleich gegenüber dem Spielplatz an der Ecke zur Pfortenstraße steht und an dem das verheißungsvolle Wort „Creperie“ prangt. Beim frühlingshaftem Wetter war das offenbar genau das richtige Angebot für die Spaziergänger. Der 19-jährige René Richter aus Wiedemar steht hinter der Plexiglasscheibe, ist Herr der Crepes, die in der einfachen Variante mit Zimtzucker, aber auch mit Apfelmus, Kirschen und Sahne, Nutella und mit Banane zu haben sind. Passanten wie Michelle Frenzel freut die Entdeckung: „Genial. Das werde ich mir wohl öfter holen.“

Puppenspieler lässt sich etwas einfallen

René Richter arbeitet normalerweise als Puppenspieler. Die Stücke haben Familientradition. „Es geht meist um lehrreiche Dinge für Kinder“, erklärt der Wiedemarer. „Aber als Puppenspieler muss man sich in diesen Zeiten schon etwas anderes einfallen lassen.“ Und so kam’s zur Creperie am Wallgraben. Den Wagen gab es schon. Den hat der Vater gebaut. Die mit der Schaustellerei verbundene Familie hatte ihn auch schon auf dem Herbstfest im bayrischen Rosenheim im Einsatz. Die Eigentümerin des Geländes hat erlaubt, den Wagen dort zu parken. Der 19-Jährige am Delitzscher Wallgraben konnte sich bereits über guten Zuspruch freuen, der ist zwischen 15 und 16 Uhr am größten. „Es hilft, zumindest den Kühlschrank zu füllen“, stellt er fest. Wenn es weiter so gut läuft, könnte das Angebot wohl auch bleiben, wenn Puppenspiel vor Publikum wieder möglich ist. Dann kann vielleicht die Schwester einspringen.

Von Heike Liesaus