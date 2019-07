Delitzsch

Der Fahrversuch endete an einer Mauer: Ein kurioser Fall beschäftigte am Donnerstagabend die Delitzscher Polizei, die nun unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Los ging es gegen 19.30 Uhr. Wie die Polizei berichtete, beobachtete eine Zeugin in der Badergasse zunächst, wie ein junger Mann in seinem Auto lautstark telefonierte. Nach Beenden des Telefonats sei er im Auto sitzen geblieben und habe später immer wieder versucht zu telefonieren. Gegen 21.30 Uhr vernahm die Frau dann laute Musik aus dem Pkw und wieder etwas später sei der Mann ausgestiegen und habe gegen die Hauswand uriniert. Dabei torkelte er, so dass die Anwohnerin vermutete, dass er Alkohol getrunken hatte. Danach habe der Mann den Pkw gestartet, den Motor abgewürgt, dann erneut gestartet. Schließlich sei das Fahrzeug rückwärts gefahren – und zwar gegen eine Grundstücksmauer.

Im Haus verschwunden

Nun alarmierte die Zeugin die Polizei und teilte auch mit, dass der Mann in einem angrenzenden Mehrfamilienhaus verschwunden sei. Die eingetroffenen Polizisten ermittelten anhand des Autokennzeichens den Halter, der wenig später in der Wohnung seiner Freundin angetroffen wurde – schlafend. Die Beamten weckten den jungen Mann. Sie hätten sogleich die verwaschene Aussprache sowie den unsicheren Gang des 25-Jährigen festgestellt und ihn mit dem Tatvorwurf der Trunkenheit im Verkehr und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort konfrontiert, berichtete die Polizei weiter. Ein um 22.40 Uhr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille.

Bierflasche sichergestellt

Danach suchten die Beamten mit dem Mann den Unfallort auf, stellten Schäden in Höhe von etwa 800 Euro an Pkw und Hauswand sowie eine Bierflasche an der Fahrertür fest. Sie wurde sichergestellt. Währenddessen habe der 25-Jährige versucht, den Beamten zu erklären, dass sein Auto den gesamten Abend dort gestanden hätte.

Der Mann muss sich nun strafrechtlich verantworten, so die Polizei.

Von lvz