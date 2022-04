20 Jahre Podelwitzer DDR-Museum: Jubiläum bei Sammler Roland Ebert

Rackwitz

Beim ersten Blick in die große Scheune kann man schnell den Überblick verlieren. Dicht an dicht gedrängt stehen hier verschiedenste Fahrzeuge. Plakate, Karten und Schilder hängen an den Wänden und mitten drin: Roland Ebert. Vor 20 Jahren hat er seinen ersten Trabant 500 in Podelwitz ausgestellt, nun steht das Jubiläum an. Seit damals hat sein Oldtimer- und Ostalgie-Museum stetig Zuwachs erhalten.

„Gesammelt habe ich schon als Jugendlicher viel“, erinnert sich der 70-Jährige. Vor 22 Jahren hat er sich dann den Bauernhof gekauft, in dem sich nun das Museum befindet. Denn nur sammeln, ohne die Dinge ordentlich präsentieren zu können, das mache ihm keinen Spaß. „Ständig kommen Leute zu mir und fragen, ob ich noch dieses brauche oder jenes hätte. Da kommt Stück für Stück viel zusammen“, erklärt Ebert. „Das geht noch immer so. Erst letzte Woche hat jemand tolles DDR-Spielzeug vorbeigebracht.“ Häufig würden die Funde aus Hinterlassenschaften verstorbener Familienangehöriger stammen.

Seine große Leidenschaft ist der Trabant. Daneben befinden sich in seiner Sammlung auch alte Spielzeuge, Schwarz-Weiß-Fernseher, Mopeds, Kleidung, Haushaltsgegenstände, Kameras, sowie hunderte originalverpackte Spirituosen und viele weitere Sachen. „Zu besonderen Anlässen öffne ich auch mal einen der Schnäpse“, erzählt Ebert. „Für mich ist das nicht nur ein Museum, sondern eine Begegnungsstätte. Ich habe hier versucht, mein Leben darzustellen.“ So habe er zu jedem Ausstellungsstück eine persönliche Beziehung. Wenn ältere Besucher kämen, dann würden diese bei den vielen Erinnerungen richtig aufblühen. „Da fließt schon mal die ein oder andere Träne“, berichtet der Podelwitzer. „Bei der Ecke mit den Armeesachen sagen aber öfter mal welche, dass das schlecht war.“ Er selbst diente in der NVA als Grenzer. An die Zeit habe er viele gute Erinnerungen. Es gab Zusammenhalt und Freundschaften hielten bis heute, so Ebert.

Neben den Fahrzeugen im Erdgeschoss finden sich unter dem Dach der alten Scheune noch jede Menge Alltagsgegenstände und andere Erinnerungen. Quelle: Bastian Raabe

Trabi-Liebe: Auch der Enkel will mitfahren

Von den Rackwitzern werde das Museum sehr gut angenommen. Fast jeder sei schon einmal da gewesen, schätzt der Sammler. „Ich schicke auch niemanden weg.“ Gestohlen wurde ihm bisher nur einmal etwas, ausgerechnet das kleinste Stück. „Das ist mir sofort aufgefallen, als das weg war“, sagt der 70-Jährige und fügt mit einem Zwinkern hinzu: „Offenbar gibt es noch andere leidenschaftliche Sammler.“

Trabi-Treffen im Mai Am 21. Mai laden die Trabi Freunde Zschortau zum 18. Trabi-Treffen nach Podelwitz auf die Festwiese ein. Gerechnet wird laut Roland Ebert mit bis zu 500 Fahrzeugen.

Seine Leidenschaft, die er von Beginn an als Hobby betreibt, hofft er, an seinen Enkel weitergeben zu können. Der sei immerhin schon ein großer Trabifan und wolle ständig mitfahren. Insgesamt gebe es gerade eine Nostalgiewelle und zu den regelmäßigen Trabitreffen in Podelwitz kämen immer mehr neue Leute hinzu. Obwohl es ihm unverändert Spaß macht, sind für die Sammlung keine größeren Erweiterungen geplant: „Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Für größere Technik ist kein Platz mehr“, erklärt Ebert.

