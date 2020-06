200 000-Euro-Lkw steht jetzt bei Delitzscher Helfern in der Garage

Delitzsch

In der Garage der ehrenamtlichen Helfer des Delitzscher DRK-Einsatzzuges Delitzsch steht ein nagelneuer Iveco-Lkw. Stolze 215 000 Euro hat die Anschaffung des „ Gerätewagens Versorgung“ gekostet. Erstaunlich, was so alles geordnet und trotzdem schnell entnehmbar auf dessen Ladefläche Platz findet: unter anderem ein 40-Quadratmeter-Luftkammerzelt samt Heizung, Sitzgarnituren, ein mobiler Lichtmast und die Stromversorgung. Die Koch- und Küchenausstattung reicht für bis zu 1000 Personen. Außerdem kann die Feldküche angehängt werden.

Mit Tiefkühltruhe und Kaffeemaschine

„Das ist eine gute Anschaffung“, freut sich Kreisbereitschaftsleiter Robert Kirchhof. „Dieses Fahrzeug ist rein zur Versorgung gedacht“, erklärt er. „Wir haben auch eine Tiefkühltruhe, Wasserkocher, zwei Kaffeemaschinen und einen Hydranten zur Aufnahme von Frischwasser an Bord. Gebraucht wird es immer dann, wenn extra viele Menschen zu versorgen sind. Ansonsten lohnt der Aufwand nicht.“

Im vorigen Jahr war das aber immerhin neun Mal der Fall, unter anderem bei den Großbränden von Dämmstoffen im Industriegebiet Benndorf und einer Lagerhalle der Kreiswerke Delitzsch, aber auch bei Evakuierungen wegen Bombenfunden in Leipzig. Um Helfer bei mehrere Tage dauernden Veranstaltungen zu versorgen, können diese Gerätewagen ebenfalls zum Einsatz kommen. „Beim Spirit-Festival zum Beispiel, das in Roitzschjora stattfinden sollte, aber nun abgesagt ist, hätten wir es bestimmt auch genutzt“, erklärt Robert Kirchhof.

Zehn Fahrzeuge im Fuhrpark

Zum Fuhrpark des Delitzscher DRK-Einsatzzuges gehören insgesamt zehn Fahrzeuge: Mannschaftstransportwagen, mobiler Feldkochherd, ein Transport-LKW, ein Anhänger fürs Schnellaufbauzelt, Notstromaggregat, Tragen und Decken, ein Gerätewagen Sanität, drei Krankentransportwagen und das Einsatzfahrzeug des Kreisauskunftsbüros (KAB).

Der Vorgänger des neuen Iveco, ein VW MAN, war Baujahr 1993. Um mit dem Neuling umzugehen, bekamen die Fahrzeugbetreuer eine theoretische und praktische Einweisung in der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen in Nardt. Der Freistaat rüstet die Einsatzzüge der Katastrophenschutzeinheiten nach und nach mit solchen Gerätewagen aus. Im Landkreis Nordsachsen gibt es drei solcher Einsatzzüge bei verschiedenen Hilfsorganisationen.

