200 000 Euro: Rackwitz räumt beim sächsischen Ideenwettbewerb ab

Rackwitz/Dresden

Das Dranbleiben hat sich gelohnt. Die Gemeinde Rackwitz ist beim zweiten sächsischen Ideenwettbewerb „simul+“ mit 200 000 Euro prämiert worden. Im Vorjahr war die Kommune mit ihrem Projekt, das ehemalige Konsumgebäude zu einem multiplen Haus zu entwickeln, noch leer ausgegangen. „Es ist der sprichwörtliche Jackpot“, sagte der Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) kurz nach der Preisverleihung. Neben Rackwitz wurden zwei weitere nordsächsische Projekte honoriert. Insgesamt fließen 650 000 Euro in den Landkreis.

362 Bewerbungen

Bereits zum zweiten Mal hat Sachsen nach eigenen Angaben „die besten Ideen und innovativsten Konzepte für den ländlichen Raum gesucht“. 2018 noch durch das Umwelt- und Landwirtschaftsministerium ins Leben gerufen, ist der Wettbewerb mittlerweile an das im Vorjahr neu geschaffene Ministerium für Regionalentwicklung angekoppelt. In zwei Modulen vergab eine 17-köpfige Jury insgesamt rund 4,8 Millionen Euro an Bürger, Vereine und Unternehmen sowie Städte und Dörfer. Insgesamt 362 Projekte hatten sich beworben.

Der sächsische Regierungschef Michael Kretschmer (CDU, Zweiter von links) besuchte in seiner Wahlkampftour im Juli 2019 die Gemeinde Rackwitz und informierte sich im ehemaligen Konsumgebäude über das Projekt. Er sprach unter anderem mit dem Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos), Pfarrer Matthias Taatz in seiner Funktion als Vorsitzender des Vereins Delitzscher Land, CDU-Landtagsabgeordneten Jörg Kiesewetter und Jana Reichenbach-Behnisch vom Leipziger Institut für Kommunikation (von rechts). Quelle: Mathias Schönknecht

Die Gemeinde Rackwitz trat erneut im Modul „Land.Kommune“ an, wo sie sich mit 84 weiteren Einreichungen um 20 Preisgelder (Gesamtsumme 3,3 Millionen Euro) bewarb. „Ich hoffe, dass auch viele Projekte umgesetzt werden, die heute nicht prämiert werden“, sagte Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt ( CDU). Einen solchen Weg hatte auch Rackwitz eingeschlagen, nachdem die Gemeinde im Vorjahr nicht bedacht worden war.

Steffen Schwalbe : „Wir sind stolz“

„Es zeigt sich, dass man nie den Mut verlieren und weiter an seine Ideen glauben sollte“, sagte Steffen Schwalbe. Das Jahr habe der Kommune auch die Zeit gegeben, um unter anderem das Nutzungskonzept zu konkretisieren und eine Bürgerbeteiligung durchzuführen, erklärte der Bürgermeister. „Wir freuen uns und sind stolz, dass wir die Jury dieses Mal von unserer Idee überzeugen konnten.“

Ziel der Gemeindeverwaltung sei es nun, das Preisgeld mit weiteren Fachfördermitteln zu unterfüttern. Es verleihe dem Projekt einen „enormen zeitlichen Vorschub“, sagte Schwalbe. Ein Großteil der 200 0000 Euro werde für den Bau verwendet.

Projekte aus Mügeln und Torgau überzeugen ebenfalls

Wie Heiko Vogt, Referent im Regionalentwicklungsministerium, erklärte, hatten sich wie Rackwitz mehrere Projekte erneut beworben – entweder in gleicher oder weiterentwickelter Form. Einige davon seien auch dieses Mal „nicht zum Zuge gekommen“, sagte Vogt. Es sei ein Wettbewerb und kein Fördermittelprogramm, in dem man nachrutscht, ergänzte Schmidt. „Die Idee steht im Vordergrund.“

Die Rackwitzer Gemeindeverwaltung will das ehemalige Konsumgebäude wiederbeleben. Es soll als multiples Haus Vereinen und Gewerbe ein Zuhause bieten. Quelle: Montage/Wolfgang Sens

Zu den Preisträgern zählen auch zwei weitere nordsächsische Projektideen. Ebenfalls 200 000 Euro erhält die Stadt Mügeln, die in der Alten Mädchenschule einen Treffpunkt für das handwerkliche Ausprobieren schaffen möchte. Unter den Vorhaben, die 250 000 Euro erhalten, ist die Kreisstadt Torgau, die in einem Gutshaus im Ortsteil Weßnig ein Mehrgenerationenhaus etablieren will.

Im ersten Wettbewerbsjahr hatten mit der Stadt Eilenburg (200 000 Euro) und der Gemeinde Wermsdorf (450 000 Euro) bereits nordsächsische Kommunen zu den 15 Preisträgern gehört. Der simul+ Wettbewerb wird mit Steuermitteln finanziert.

Von Mathias Schönknecht