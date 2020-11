Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Delitzscher DRK hilft in Chemnitz

Ehrenamtliche Helfer vom Delitzscher DRK-Einsatzzug halfen in Chemnitz bei der Evakuierung während der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Mit drei Krankentransportwagen und einem Führungsfahrzeug starteten sie am Freitag um 3.30 Uhr in Richtung Chemnitz. Dort mussten circa 15 000 Menschen ihre Häuser verlassen, darunter auch Bewohner von Pflegeheimen. Der Delitzscher Führungstrupp unterstützte zudem die zuständige Abschnittsleitung vor Ort. Gegen 14 Uhr lösten Helfer vom Malteser Hilfsdienst Taucha die Freiwilligen des DRK Delitzsch ab.

Anzeige

200 Jugendliche melden sich für Jugendweihe 2021 im SKZ an

200 Jugendliche werden bei den Jugendweihen, die das Soziokulturelle Zentrum (SKZ) in Delitzsch im kommenden Jahr veranstaltet, den Eintritt ins Erwachsenenleben feiern. Die Anmeldungen sind seit geraumer Zeit abgeschlos­sen, es gab noch einige Nachzügler. Nun ist alles ausgebucht. „Unser Angebot fand somit erneut regen Zuspruch und wir hoffen, dass trotz der Corona-Situation die Feierstunden 2021 wie geplant stattfinden werden“, so Gerald Fährmann vom SKZ. Nun laufen die weiteren Vorbereitungen. Aber im Rückblick gilt der Dank allen, die trotz der erschwerten Bedingungen und der außergewöhnlichen Situation in diesem Jahr an den Feiern teilnahmen und sie zu einem schönen Erlebnis machten. Viele ehrenamtliche Organisatoren, Akteure und Helfer sind immer wieder im Einsatz, damit das gesamte Jugendweihejahr gelingt.Das SKZ Delitzsch wird auch im Jahr 2022 Jugendweihe-Feierstunden anbieten. Dafür können sich Eltern, deren Kinder aktuell die 7. Klasse besuchen, ab 11. Januar anmelden.

Anmeldungen und Info für SKZ-Jugendweihe in Delitzsch ab 11. Januar online unter www.soziokulturelles-zentrum.de sowie unter Telefon 034202 3018 65 oder -66 mittwochs von 11 bis 16 Uhr.

WGD lässt Fassaden streichen

Die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch (WGD) lässt ihren Wohnhäusern in der Bitterfelder Straße 54 bis 78 derzeit einen neuen Fassadenanstrich verpassen. Die 1930 erbauten Häuser wurden dafür eingerüstet. Als größter Vermieter der Stadt investiert die WGD Jahr für Jahr jeweils einen Millionenbetrag in die Instandhaltung. Die Kosten setzen sich unter anderem aus der Sanierung aber auch aus Herrichtungen von Wohnungen zusammen.

Löbnitz arbeitet an neuem Etat

Die Löbnitzer hatten den Entwurf ihres Haushaltsplanes für 2021 schon mal vor einigen Wochen fast rund. Denn die Kompetenz der scheidenden Kämmerin Annett Lewandowski sollte dort einfließen. Aber das bereits zur Erstansicht ans Landratsamt geschickte Zahlenwerk hat die Gemeinde inzwischen doch wieder zurückgerufen. Es muss nun unter Regie der neuen Kämmerin überarbeitet werden.

„Es gibt einfach zu viele neue Zahlen, die noch nicht vorlagen“, stellt Bürgermeister Detlef Hoffmann ( CDU) fest. Corona hat auch in diesem Fall so einiges über den Haufen geworfen. „Wir haben noch keine Kenntnis, welche Zuweisungen wir bekommen werden. Auch die Steuerschätzungen sollen erst dieser Tage kommen“, so das Gemeindeoberhaupt. Auch zu bereits ins Auge gefassten Investitionen, die vom Gemeinderat in geschlossener Sitzung besprochen wurden, bleibt Hoffmann zurückhaltend. Aber vor allem beschäftigt das Multifunktionsgebäude, zu dem die Grundschule ausgebaut werden soll, derzeit die Verwaltung.

Die Planungen für den Umbau der Bildungsstätte sind soweit abgeschlossen, aber noch ist nicht zu sagen, wann sie umgesetzt werden können. Die Sanierung des aus den 1970er-Jahren stammenden Gebäudes ist dringend geboten. Nach einem Umbau soll Platz für Kindergarten-Gruppen, Grundschule aber auch für Vereinsarbeit sein. Ohne Fördermittel ist das Projekt für die Kommune nicht umzusetzen. Mit den Planungen ist die Grundlage da, um sich für Fördermittel zu bewerben.

Weihnachtsbaum für den Marktplatz

Am 19. November wird der Weihnachtsbaum auf den Delitzscher Marktplatz gestellt. Der mehr als zehn Meter hohe Baum, dessen Transport und Aufstellung eine Spezialfirma übernimmt, wächst im Ortsteil Zschepen. Ab dem 19. November schmückt das Gehölz dann bis ins neue Jahr den Markt. Am 19. November findet wegen der Aufstellung ausnahmsweise kein Wochenmarkt statt und auch Passanten sind zu ihrer eigenen Sicherheit angehalten, die Szenerie zu umgehen und zu umradeln.

Von lvz