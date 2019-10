Krostitz

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 2 bei Krostitz ist am Donnerstagmorgen ein 21 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, war der junge Mann gegen 5.20 Uhr mit einem Audi von Leipzig kommend in Richtung Krostitz unterwegs. Beim Durchfahren einer langgezogenen Rechtskurve sei er dann kurz vor Krostitz nach links in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Lkw MAN mit Anhänger zusammengestoßen. Der Audi blieb schließlich im Graben links von der Fahrbahn liegen.

Noch an Unfallstelle verstorben

Bei der Kollision wurde der 21-jährige Fahrer tödlich verletzt. Trotz Rettungsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle. Der 53 Jahre alte Lastwagen-Fahrer wurde ebenfalls verletzt und musste im Krankenhaus stationär behandelt werden.

Von lvz