225 Millionen Euro – ist Delitzsch reich?

Delitzsch

Von den Straßen über die Laternen an ihrem Rand, der Technik in den Gerätehäusern oder die Grundstücke bis zu den Tieren im Tiergarten – alles hat seinen Wert. Fast zehn Jahre schon, so will es die Doppik, ist in Delitzsch das gesamte Anlagevermögen erfasst. Der jüngste Jahresabschluss, dieser datiert auf den 31.12.2017, schaut nach jeder Menge Geld aus. Doch kann man aus dem Vermögen überhaupt etwas machen?

Immer nur Momentaufnahme

225 Millionen Euro an Anlagevermögen stehen in der Bilanz, zur Auftaktbilanz 2013 waren es noch 218 Millionen Euro – dank diverser Baumaßnahmen konnte man nochmal zulegen. In diesen 225 Millionen Euro ist alles enthalten, was zur Stadt gehört – von der kompletten Straßenbeleuchtung bis zur Möblierung der Schulen oder der Technik der Feuerwehr in Delitzsch und den Ortsteilen. Die Straßenbeleuchtung zum Beispiel ist 3,3 Millionen Euro wert. Die Bäume kommen (Stand 31.12.2017) auf 8,8 Millionen Euro. Die Straßen machen einen Bilanzwert von 25,8 Millionen Euro, Wege und Plätze machen rund 9,4 Millionen Euro. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler wie das Schloss, die Bibliothek, Schulze-Delitzsch-Haus und Türme: 2,38 Millionen Euro. Schulen insgesamt haben laut dem Jahresabschluss einen Wert von 8,55 Millionen Euro, Verwaltungsgebäude dagegen nur 2,26 Millionen Euro. Zusammen setzt sich dies jeweils aus den Werten für Grund und Boden, dem Gebäude selbst und den Außenanlagen. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge: 3,49 Millionen Euro. Dabei macht in dieser Position das Freibad mit rund 1,04 Millionen Euro den größten Wertumfang aus. Fahrzeugen liegt laut dem Bericht ein Bilanzwert von rund 770 000 Euro zugrunde. Der Bilanzwert der Feuerwehr einschließlich Atemschutzwerkstatt und Fahrzeugausrüstungen macht dennoch „nur“ rund 318 000 Euro.

Delitzsch hat einiges an Vermögen

Delitzsch verfügt also über Vermögen. Jedoch, so betont Kämmerer Michael Schmiech, handelt es sich immer nur um eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Erstellung eines solchen Berichts. Schon seit 2017 wurde beispielsweise weiterhin in Kitas und Schulen investiert oder neue Technik angeschafft. Und die Stadt kann ihre Straßen ja nicht verkaufen, um mal eben 25 Millionen einzunehmen. Kurios wird es auch in Sachen Tierbestand. Der hat laut dem jüngsten Jahresabschluss einen Wert von rund 40 000 Euro, dazu kämen nochmal Jungtiere mit einem Wert von zirka 8000 Euro. Zunächst wird sich bei den Lebewesen nach einem Marktwert gerichtet, wenn es um ihren Beitrag zur Bilanz geht, außerdem gelten besondere Regelungen: Als städtisches Vermögen gelten nach Gesetz nur solche Tiere, die geschlechtsreif sind. Sind sie geschlechtsreif, werden sie „aktiviert“ und damit zur Geschäftsausstattung gerechnet. Ganz egal, ob Zebra oder Ente – wer noch nicht ausgewachsen ist, gilt laut Richtlinien des Freistaats noch nicht als „in Nutzung“. Und so verhält es sich auch mit anderen Investitionen. Was zum Stichtag solcher Bilanzen noch nicht fertig gebaut ist, ist nicht aktiviert.

Städte sind rechnerisch Unternehmen Mit der Umstellung auf das doppische Haushalts- und Rechnungswesen zum Stichtag 1. Januar 2013 sind Verwaltungen rechnerisch zu Unternehmen geworden. So zählt nun auch der Wert städtischen Inventars und die Abschreibung. Die Bewertungskriterien werden vom Freistaat vorgegeben. Vermögensgegenstände sind zum Beispiel mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen anzusetzen.

Von Christine Jacob