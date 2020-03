Bad Düben / Löbnitz

Nach den Hochwasserereignissen von 2002 und 2013 kam viel in Fluss. Allein im Landkreis Nordsachsen hat der Freistaat Sachsen zwischen Kossen und Löbnitz an Mulde und Mühlgraben seit 2002 über 150 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert. Weitere rund 50 Millionen Euro stehen noch aus. Etliche davon fließen auch in den insgesamt 75 Millionen Euro teuren Polder Löbnitz. Beim Polder Löbnitz samt des dazugehörigen Ortsschutzes für Löbnitz und die Bad Dübener Stadtteile Wellaune, Schnaditz und Tiefensee handelt es sich um eines der fünf größten Schutzprojekte in ganz Sachsen und um das größte Hochwasservorhaben an der Mulde in Nordsachsen. Noch größer ist in Nordsachsen nur ein Projekt an der Elbe südlich und nördlich von Torgau. Hier wird in den kommenden Jahren sogar ein dreistelliger Millionenbetrag in drei Elbepolder investiert.

Polder soll 2023 in Betrieb gehen

Doch zurück zum Polder Löbnitz, der nach derzeitigem Stand 2023 in Betrieb gehen und im Ernstfall den Wasserspiegel bei dem Bad Dübener Unternehmen Profiroll um rund 70 Zentimeter senken soll. Für dieses Ziel sind seit 2013 schon über 50 Millionen Euro verbaut worden. Diese flossen 2013 zunächst in die Deiche für Wellaune und das Gewerbegebiet bei Profiroll, 2016 dann in den Flügeldeich bei Löbnitz, so dass diese Orte nun als geschützt gelten.

Beim Polder Löbnitz sind etwa zwei Drittel geschafft: Derzeit wird am örtlichen Hochwasserschutz bei Schnaditz (Ringdeich Schnaditz) gebaut. Außerdem wird derzeit das Auslaufbauwerk bei Löbnitz errichtet. Das Einlaufbauwerk bei Wellaune (gelb) folgt im Anschluss. Damit fehlen dann noch der Hochwasserschutz für Tiefensee sowie die Wegabsenkung entlang des ehemaligen Straßendammes B 2 (orange). In diesem Zuge müssen 250 Bäume fallen. Quelle: Leipziger Volkszeitung, Leipzig

Ringdeich Schnaditz: 2021 soll dann auch Schnaditz hochwassersicher sein. Bis dahin wird der insgesamt acht Kilometer lange Ringdeich, der allein ungefähr 15 Millionen Euro kostet, geschlossen. Bereits vor sieben Jahren wurden dafür zunächst drei Kilometer Deiche im Norden und Osten neu gespundet, die im Kronenbereich aber noch von einem auf drei Meter verbreitert werden müssen.

Polier Manfred Podehl von der Firma Eurovia baut derzeit mit seinen Mitstreitern das Siel Rietschke, das zum Ringdeich in Schnaditz gehört. Quelle: Wolfgang Sens

Von den insgesamt fünf neuen Deichkilometern im Westen und Süden sind jetzt 3,8 Kilometer fertig. Bei dem zuletzt gebauten Deich-Kilometer im Süden von Schnaditz befindet sich aber noch die Firma Eurovia vor Ort. Bauleiter Jörg Siegemund erklärt: „Bis Ende März bauen wir hier nun noch das Siel Rietschke.“ Das 30 Meter lange Bauwerk erhält in der Mitte einen Schiebeschacht, der von der Dammkrone fünf Meter tief in die Erde reicht. Mit diesem kann dann reguliert werden, wann der Bach durch den Deich läuft und wann nicht. Bis Ende Mai will das Eurovia-Team, das übrigens auch schon in Löbnitz und im Westen von Schnaditz für die Landestalsperrenverwaltung Deiche errichtet hat, dann auch den Deichverteidigungsweg fertig haben.

Der sich anschließende letzte neue Deich-Kilometer in Richtung B 2 befindet sich derzeit in der Ausschreibung und wird ab August gebaut. Damit fehlen zur Komplettierung des Ringdeiches noch die beiden Überfahrten der Staatsstraßen 12 und der Bundesstraßen 2/107. „Hier hoffen wir“, so Axel Bobbe, „dass wir in diesem Jahr die Baugenehmigung haben, um dann im Frühjahr 2021 bauen zu können.“

Was braucht es neben der Fertigstellung des Ringdeiches Schnaditz noch, um den Polder Löbnitz ab einem sogenannten 25-jährigen Hochwasser (HQ25) mit maximal 15 Millionen Kubikmeter Wasser gezielt fluten zu können?

Straßendamm alte B2: Der alte Straßendamm, der östlich der Bundesstraße 2 von Wellaune bis Profiroll führt und in Bad Düben auch als Kohlhaasweg bekannt ist, muss geschliffen werden. Dass dafür demnächst Bäume fallen, hatte Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) vor Kurzem noch einmal öffentlich gemacht. „Der Damm stellt ein Fließhindernis da. Bliebe er, würden im Ernstfall nicht die berechneten Wassermengen in den Polder gelenkt werden können“, so Axel Bobbe.

Blick auf den Straßendamm der ehemaligen B 2 zwischen Wellaune und Bad Düben. Da der Damm ein Fließhindernis für die einströmende Mulde darstellt, muss er weg –und mit ihm die Bäume. Quelle: Wolfgang Sens

Auslaufbauwerk wird derzeit gebaut

Ein- und Auslaufbauwerk: Was derzeit zudem noch fehlt, sind das Einlaufbauwerk bei Wellaune und der Auslauf bei Löbnitz. An dem Auslaufbauwerk, für das immerhin auch rund sechs Millionen Euro veranschlagt sind, wird seit 27. Februar gebaut. Das rund 300 Meter lange Bauprojekt schließt sich im Norden an den Flügeldeich Löbnitz an. Nach dessen Fertigstellung wird dann 2022 das etwa gleich teure Einlaufbauwerk Wellaune gebaut.

Tiefensee bekommt zuletzt den Ortsschutz

Schutz für Tiefensee: Für den letzten Ortsschutz ist ein 700 Meter langer Flügeldeich, dessen Hälfte südöstlich der S 12 aber eine Mauer wird, vorgesehen. „Derzeit“, so führt Axel Bobbe weiter aus, „stimmen wir uns mit den dortigen Eigentümern über die konkrete Gestaltung der Mauer ab.“ Ein genauer Bautermin könne damit aber noch nicht genannt werden. Auf jeden Fall muss aber auch er bis zur angestrebten Inbetriebnahme des Polders Löbnitz im Jahr 2023 fertig sein.

Von Ilka Fischer