Diesmal waren die Geister-Enten in Delitzsch unterwegs: Aufgrund der Corona-Einschränkungen mussten sich auch die Veranstaltet des Delitzscher Entenrennens etwas einfallen lassen. Der Förderverein der Diesterweg-Grundschule organisierte das Event aufgrund der Kontaktbeschränkungen ohne Zuschauer, jedenfalls ohne Publikum am Loberufer. Es gab bereits vor dem 26. Juni, an dem das Entenrennen geplant war, ein „ Geisterrennen“. Dafür können sich nun alle das Rennen jederzeit online zu Gemüte führen.

Alle Entchen schwimmen ins Ziel

Für die Aufzeichnung traf sich der Vorstand am Ort des Geschehens und ließ 286 Enten an der Halleschen Straße in den Lober gleiten. Viele der Exemplare waren liebevoll von ihren „Besitzern“ gestaltet worden. Nach anderthalb Stunden hatten alle Enten das Ziel im Stadtpark erreicht. Obwohl der Parcours für die kleinen Tiere nicht einfach ist, denn das Loberkraut ist in den vergangenen Wochen wieder gut gediehen. Das Rennen wurde in allen Stationen von einem professionellen Team mit Moderator Stimmungs-Kunze gefilmt. Das Rennen ist nun auf der Homepage des Fördervereins der Diesterweg-Grundschule Delitzsch zu sehen. So ist es jedem Rennenten-Besitzer möglich, den Wettkampf am Bildschirm nachzuvollziehen und dem Zieleinlauf entgegenzufiebern.

Event für den guten Zweck

Prämiert wurden die 20 schnellsten Enten. Auch die letzte Ente erhält einen Preis, als Ansporn fürs nächste Rennen. Die Gewinner werden kontaktiert. Preise und Enten können in der Schule abgeholt werden. Das Geld aus dem Entenrennen wird für Projekte des Fördervereins genutzt. Er setzt sich für die Brotzeit, das kostenlose Frühstück für jedes Kind ein, unterstützt, die Sitas, die Sing- und Tanz-Arbeitsgemeinschaft und eben so Schach, Ballspiel, Rückenschule, Bücherei und Exkursionen.

Hier ist das Video online zu sehen: www.foerderverein-dwgs.de

