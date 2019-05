Delitzsch

Am Dienstagnachmittag wurde im EGPD Energie- und Gewerbepark Delitzsch der Schornstein des ehemaligen Heizwerkes gesprengt. Das Gebäude des Heizwerkes wurde bereits abgerissen, die Reste zu einem Schutzwall aufgeschüttet, damit herumfliegende Teile gebremst werden.

Für die 30 Meter hohe Stahlbetonkonstruktion aus dem Jahr 1974 benötigten die Sprengexperten aus Pirna , Christoph Oswald und Manfred Küchler, 1,2 Kilogramm Sprengstoff.

200 Tonnen Stahl und Beton

Die vergleichsweise geringe Menge wurde dadurch erreicht, weil bereits die Stahlbewehrung aus dem Schornsteinsockel entfernt wurde. Wir sprengen also nur noch den Beton, so Sprengmeister Oswald. Eine Herausforderung sei dieses Vorhaben schon, weil rings um Solaranlagen auf den Dächern und Freiflächen montiert sind. Sie könnten beschädigt werden. Etwa 200 Tonnen Stahl und Beton befanden sich nach dem Drücken der Zündung im Freien Fall. Er ist genau so gefallen, wie wir es geplant hatten. Für Christoph Oswald war es die 450. Schornsteinsprengung.

Abriss damit fast beendet

Ein Rückbau mit Baggern, wie es einst bei den Silos passierte, machte für den Schornstein keinen Sinn, erklärte Projektentwickler Andreas Freitag. Er begleitet den EGPD von Anfang an im Auftrag der MGH Mitteldeutsche Grundbesitz Holding GmbH. Die Konstruktion sei zu stark. Gut drei Wochen hat der Abriss des Heizwerkes gedauert, deren Schlusspunkt die Sprengung des Schornsteins ist.

2500 Solarmodule

Nach dem Beräumen des mit zahlreichen Hallen begrenzten Innenhofes soll eine dritte Solaranlage im Park errichtet werden. Sie wird eine Fläche von etwa 8000 Quadratmetern haben und 2500 Solarmodule aufnehmen, teilte Andreas Freitag mit.

Von Ditmar Wohlgemuth