30 neue Azubis für die Kliniken Eilenburg und Delitzsch

Eilenburg/Delitzsch

Es sind lobende und zugleich mahnende Worte, die Steffen Penndorf bei der feierlichen Vertragsübergabe in Richtung der neuen Auszubildenden schickte. „Sie können stolz sein, dass Sie hier sind“, sagte der kaufmännische Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH. Aus über 140 Bewerbungen wurden 30 Azubis ausgewählt – 17 für die Klinik in Eilenburg und 13 für den Delitzscher Standort. Für sie beginnt am 1. September ein neuer Lebensabschnitt. Penndorf machte in seiner Rede aber auch deutlich, dass die Ausbildung kein Zuckerschlecken sei. „Klemmen Sie sich dahinter. Das Examen zu schaffen, ist kein Selbstläufer“, betonte er. Doch wer die Ausbildung erfolgreich abschließt, habe beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Akuter Fachkräftemangel

Wohl in kaum einem Berufsfeld ist der Fachkräftemangel so groß wie im Krankenhaus und der Pflege. Die Kliniken in Eilenburg und Delitzsch setzen daher seit mehreren Jahren auf den Nachwuchs und bieten allen Auszubildenden – das bestandene Examen vorausgesetzt – eine Übernahmegarantie. „Es wollen nicht immer alle bei uns bleiben, manche zieht es in die große Stadt nach Leipzig. Doch wir bilden bewusst für unseren Standort aus“, so Pflegedienstleiterin Susanne Kleinig.

Auch in der Klinik in Delitzsch wurden die neuen Azubis begrüßt. Quelle: Tobias Kirchner

Neben der klassischen Ausbildung zu Pflegefachfrau beziehungsweise -mann, mit der man später in der Alten-oder Kinderpflege beziehungsweise im Krankenhaus arbeiten kann, werden in Eilenburg und Delitzsch seit vergangenem Jahr auch jeweils eine Anästhesietechnische Assistenz, kurz: ATA, und Operationstechnische Assistenz (OTA) ausgebildet. Diese pflegen nicht, sondern bereiten beispielsweise Narkosen vor oder assistieren im OP-Saal.

Eileen Schweingel hat sich für eine ATA-Ausbildung entschieden. Nach dem Abitur studierte die 21-Jährige bereits Biotechnologie und stand oft im Labor. Dort fehlte ihr das Menschliche. Nun freut sie sich schon auf die kommenden drei Jahre in Eilenburg zusammen mit ihren Kolleginnen und (wenigen) Kollegen.

Nur drei Männer im Azubi-Jahrgang

Denn das Berufsfeld wird überwiegend von Frauen dominiert – im neuen Azubi-Jahrgang gibt es gerade einmal drei Männer. Einer davon ist der 17-jährige Willy Zschau. „Ich möchte Menschen helfen, die auf Hilfe angewiesen sind“, schildert der angehende Pflegefachmann seine Motivation. Ähnlich geht es auch Laura Neuber. Corona hat die 16 Jahre alte Leipzigerin in ihrem Berufswunsch sogar noch bestärkt. Auch mögliche Schicht- oder Wochenenddienste während ihre Freunde unterwegs sind, stellen für sie kein Problem dar.

„Das kann man sich nicht im Fernsehen anschauen“

Um einen der Ausbildungsplätze zu erhalten, musste Neuber wie alle anderen ein Praktikum in einem Krankenhaus oder einer Klinik vorweisen. Der Grund ist einfach: Die Azubis sollen wissen, was auf sie zukommt. „Der Job ist ein belastender Beruf, das hat man während Corona gesehen. Und wie das ist, kann man sich nicht im Fernsehen beim Bergdoktor anschauen. Das muss man selbst erleben“, sagt Annett Rudolph, die für die Ausbildung der Azubis verantwortlich ist. Doch natürlich gebe es auch viele positive Seiten. „Wir sind krisensicher und werden immer gebraucht. Kurzarbeit, die während der Corona-Pandemie in vielen Unternehmen Alltag war, gab es bei uns nicht“, zählt die Praxisanleiterin auf. Darüber hinaus erfuhren die Pflegekräfte eine große Welle der Anerkennung. Auch das treibt die Auszubildenden an.

Von Simon Ecker