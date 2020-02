35 Prozent plus X – noch kein Glasfaser-Internet für Rackwitz

Rackwitz

„Es ist eine knappe Geschichte“, sagt Michael Kölling. Wie der Regional-Manager Mitteldeutschland der Deutschen Glasfaser mitteilt, hatten zum Stichtag etwas mehr als 35 Prozent der infrage kommenden Hauhalte in Rackwitz ihr Interesse für einen Glasfaser-Anschluss bekundet. Damit das Unternehmen in der Gemeinde ausbaut, waren aber 40 Prozent notwendig gewesen. Das Projekt ist damit dennoch nicht beendet. Bis Ende Februar will das Unternehmen nun „ganz in Ruhe“ alles zusammenzählen, sagt Kölling.

Deutsche Glasfaser prüft vorliegende Verträge

Der Telekommunikationsanbieter will auch weiterhin nur mit dem Breitband-Ausbau beginnen, wenn die Mindestquote aller Haushalte sich für einen Vertrag entschieden hat. Zurzeit befinde sich das Unternehmen in Rackwitz in der Prüfungsphase. Das heißt, dass alle vorliegenden Verträge auf ihre Vollständigkeit durchgesehen werden. „Wir gehen sozusagen noch in eine Schleife“, sagt Kölling. Dies soll bis zum Monatsende dauern. Bis dahin bleiben auch die Servicepunkte im ehemaligen Rathaus Zschortau und der Gemeindeverwaltung Rackwitz geöffnet, „um die letzten Fragen zu klären“, sagt der Regionalmanager. Auch Verträge können weiterhin geschlossen werden.

Ziel nach Verlängerung in Trebsen erreicht

Der Vorgang ist keine Seltenheit. Ein vergleichbares Beispiel findet sich im Landkreis Leipzig. In Trebsen hatten sich zum Stichtag vor etwa einem Jahr 34 Prozent der Haushalte für einen Anschluss der Deutschen Glasfaser und damit ebenfalls zu wenige Interessenten entschieden. Nach einer Verlängerung wurde die notwendige Prozentzahl erreicht. Mittlerweile ist die Stadt zu weiten Teilen angeschlossen. „Es ist noch nichts vorbei“, sagt Kölling in Bezug auf Rackwitz.

Von Mathias Schönknecht