50 Euro für jeden Feldhamsterbau. Diesen Finderlohn lobte der Landkreis Nordsachsen Anfang Juli mit der Bitte an die Bevölkerung aus, bei der Suche nach den geschützten und vom Aussterben bedrohten Tieren zu helfen. Wer einen Bau entdeckt, solle diesen kenntlich machen und den genauen Fundort der Behörde mitteilen.

Bauern an Artenschutz interessiert

Eine der letzten Populationen soll westlich des Werbeliner Sees und somit auf dem Gebiet der Gemeinde Wiedemar leben. Nachgefragt beim Regionalbauernverband Delitzsch und einem betroffenen Landwirt, stößt die Aktion eher auf Skepsis. „Natürlich sind wir am Artenschutz interessiert, gerade vom Aussterben bedrohter Tiere“, sagt Christine Richter vom Bauernverband. Dennoch habe es einen „großen Aufschrei“ unter den Landwirten gegeben, die Hamsterschutz seit vielen Jahren betreiben.

In diesem Umkreis auf dem Gebiet der Gemeinde Wiedemar sollen sich die letzten Feldhamster im Freistaat Sachsen befinden. Wer einen Bau entdeckt, für den hat der Landkreis Nordsachsen eine Prämie von 50 Euro ausgelobt. Quelle: Landkreis Nordsachsen

Auch wenn für Suchende zu beachten ist, dass landwirtschaftliche Flächen zwischen Aussaat und Ernte nicht betreten werden dürfen, die Aktion sich also nur auf abgeerntete Felder konzentriert und obwohl es rechtlich erlaubt ist, sieht Richter den Aufruf kritisch. Bei den Flächen handele es sich schließlich um privates Land. „Ohne jemanden etwas unterstellen zu wollen“ frage sie sich, wer haftet, wenn jemand umknickt oder eine weggeworfene Zigarette einen Feldbrand auslöst?

Maus- oder Hamsterbau?

Dem schließt sich Susann Bernt von der Pflanzenproduktion Glesien an. Sie bemängelt zudem, dass der Aufruf nicht im Vorfeld mit den Landwirten abgestimmt wurde. Bernt bezweifelt zudem, dass jeder die Löcher der unterschiedlich deuten könne. Dieses Jahr gebe es beispielsweise vermehrt Mäuse. Die Pflanzenproduktion führe bereits freiwillige Maßnahmen zum Hamsterschutz durch, sagt Bernt. Beispielsweise warte der Betrieb etwa zehn Tage nach der Ernte, bevor mit der Stoppelbearbeitung begonnen wird. So sollen die Tiere noch ausreichend Futter finden können.

Das Landratsamt Nordsachsen (LRA) teilt auf Anfrage mit: „Wenn sich eine Person bei der Suche auf dem Feld verletzt, können grundsätzlich weder der Bauer noch der Landkreis dafür haftbar gemacht werden.“ Falls eine Person durch eine weggeworfene Zigarette einen Brand auslöst, haftet diese auch für den Schaden.

Keine Abstimmung ?

Hinter der fehlenden Abstimmung stecke laut LRA-Umweltamt „keine böse Absicht“. Die Aktion sei für ein paar Wochen später geplant gewesen. Weil die Ernte bereits begonnen hat und der Zeitraum, indem die Felder betreten werden können, relativ kurz sei, „haben wir die Aktion für einen begrenzten Bereich publik gemacht“. In den vergangenen Tagen haben Mitarbeiter begonnen, Flyer an Landwirte und den Verband zu verteilen. „An einer guten Kommunikation mit den Bauern ist auch uns gelegen“, so das LRA abschließend.

Von Mathias Schönknecht