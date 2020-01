50 Jahre Meisterbrief sind für Rolf Rappold nicht genug

Löbnitz

Rolf Rappold hält jetzt den Goldenen Meisterbrief der Handwerkskammer zu Leipzig in den Händen. 50 Jahre als Maurermeister sind ein starkes Stück. Doch der 77-jährige Löbnitzer sieht diese Qualifikation nur als eine Station seines Berufslebens.

Nicht nur ein Abschluss

Er begann 1964 als Maurer in der PGH (Produktionsgenossenschaft des Handwerks) Bau Löbnitz. Er wurde dort Bereichsleiter. Aber um Lehrlinge auszubilden war die Meisterschule nötig. Also delegierte ihn der Betrieb. „Die in der DDR gebotenen Möglichkeiten nutzte ich dann mit einem Abendstudium zum Hochbauingenieur, ergänzte es mit Fachingenieurabschlüssen im Tiefbau, Versorgungsbau, Straßenbau und Preisbildung“, so Rappold über Rappold.

Hilfe für Kollegen

Seitdem war er auch als Bauplaner in Feierabendtätigkeit unterwegs. 1978 wechselte er in die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) Vorwärts Löbnitz. Dort blieb er bis zu deren Ende nach der deutschen Wiedervereinigung. Doch er half in dieser Zeit vielen seiner Kollegen bei der Übernahme in eine Mannheimer Baufirma. Und auch er selbst war dort bis zur Rente als Bauleiter beschäftigt.

Löbnitzer Kieswerk

1990 gelang es ihm, sich die Rechte für die Kiesgewinnung in Löbnitz zu sichern, die er dann 1992 dem Kieswerk Löbnitz übertrug. Er sieht es als einen der wichtigen Meilensteine nicht allein für sich, sondern besonders für die Gemeinde: „Ohne uns Löbnitzer, die Landeigentümer, die LPG, die Gemeinde Löbnitz, den Rat des Kreises Delitzsch hätte es die Erfolgsgeschichte Kieswerk Löbnitz nicht gegeben“, betont er.

Neue Ziele

Sein 1990 gegründetes Ingenieurbüro betreibt er noch heute, weil „es ihm Spaß macht“. Er will auch sein Hobby, die Fliegerei genießen, solange der Fliegerarzt die Starterlaubnis gibt. Und da ist noch ein Hobby: Er sammelt DDR-Fahrzeuge. „Meine Ehefrau als ehemalige Sportlehrerin hält mich auf Trab“, so der umtriebige Senior, der sich über seine Familie mit zwei Kindern, vier Enkeln und vier Urenkeln freut. Seine weiteren Lebensziele hat er vor Augen: „Diamantener Meisterbrief, eiserne Hochzeit, Chronik zum Kieswerk.“

Von Heike Liesaus