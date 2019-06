Delitzsch An der Halleschen Straße - 70 Kilogramm toter Fisch in Zwochau entsorgt In einem kleinen Teich in Zwochau musste der Anglerverband Leipzig etwa 70 Kilogramm toten Fisch entsorgen. Der Verband befürchtet nun ähnliche Schwierigkeiten wie im vergangenem Jahr.

In einem Teich an der Halleschen Straße in Zwochau musste der Anglerverband Leipzig, der den Teich derzeit pachtet, etwa 70 Kilogramm toten Fisch entsorgen. Laut dem Verband sei der Sauerstoffmangel in dem wenigen und schmutzigen Wasser ursächlich für das Fischsterben. Quelle: Mathias Schönknecht