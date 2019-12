99,3 Prozent: Löbnitz wählt Detlef Hoffmann zum Bürgermeister

Löbnitz

Löbnitz hat seinen neuen Bürgermeister gewählt. Detlef Hoffmann ( CDU) wird in den kommenden Jahren das Amt an der Spitze der Gemeinde begleiten. 958 von 1707 wahlberechtigten Löbnitzern machten sich am ersten Advent auf den Weg zu den Wahllokalen in den Ortsteilen. Davon stimmten 953, das waren 99,3 Prozent, für Hoffmann. Der 61-Jährige stand als einziger Kandidat auf dem Wahlzettel. Es gab damit für die Wähler die Möglichkeit, eine andere Person zu nominieren. Es gingen sechs Einzelvorschläge ein. Davon gingen drei Stimmen an eine Person.

Detlef Hoffmann amtierte bereits seit dem Tod von Axel Wohlschläger

Detlef Hoffmann amtierte bereits seit Juni, nach dem Tod von Axel Wohlschläger ( CDU), der auch die Neuwahl nötig machte. Die CDU-Ortsgruppe hatte den Diplomagraringenieur als Kandidaten aufgestellt, SPD und Die Linke unterstützten ihn ebenfalls. Hoffmann übergibt die Leitung seines Agrarbetriebes an seine Söhne. Für die Gemeinde, die er nun künftig anführt, sieht er vor allem den Erhalt der Selbstständigkeit, die Sanierung der Schule und die Entwicklung der Potenziale als Ferien und Erholungsgebiet auf der Agenda.

Unterstützer gratulieren

Der SPD-Ortsverein gehörte zu den ersten Gratulanten. „Im Namen des SPD-Ortsvereins Löbnitz gratuliere ich dem neuen Bürgermeister Detlef Hoffmann ganz herzlich. Ich bin mir nach jahrzehntelanger guter Zusammenarbeit mit ihm sicher, dass sich unsere Gemeinde unter seiner Leitung weiter positiv entwickeln wird. Als stellvertretender Bürgermeister habe ich ihm meine Unterstützung zugesagt und das wird nach der Wahl nun auch so sein“, so Heiko Wittig.

Von lis