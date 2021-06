A 9: Was wird an der Anschlussstelle Wiedemar gebaut?

Wiedemar

Kurz vor Wiedemar wird im großen Umfang gebaut. Zwischen den Anschlussstellen Großkugel und Bitterfeld-Wolfen der Autobahn 9 wird aktuell in Fahrtrichtung Berlin die Fahrbahn auf etwa 20 Kilometern erneuert. Das geht auch an der Gemeinde nicht spurlos vorbei.

Firma mietet Flächen an

Denn nicht nur auf der Autobahn wird gebaut, sondern auch daneben. Beides gehört jedoch direkt zusammen. Unmittelbar neben der Anschlussstelle Wiedemar sind momentan Kräne und andere Baufahrzeuge zu sehen. Auf der Fläche, die östlich der Autobahn liegt und von der Staatsstraße 1 zu erreichen ist, entsteht aktuell ein Zwischenlager und ein Betonmischwerk, erklärt Tino Möhring, Pressesprecher der Autobahn GmbH des Bundes.

Die Baustelleneinrichtung dient der Firma Papenburg als zentraler Ausgangspunkt für die beiden nördlich und südlich gelegenen und zu sanierenden Abschnitte , sagt Möhring. Die Firma habe sich dort eigenständig Flächen angemietet.

Arbeiten sollen zum Jahresende 2022 abgeschlossen werden

Seit März dieses Jahres werden in Fahrtrichtung Berlin zwischen dem Schkeuditzer Kreuz und der Anschlussstelle Halle zudem die Fahrzeugrückhaltesysteme erneuert und der Parkplatz Kapellenberg nahe Wiedemar umfassend saniert, sagt der Autobahn-Pressesprecher. Die Bauzeit soll zwei Jahre bis etwa November 2022 andauern. Bis dahin soll auch das Zwischenlager und das Betonmischwerk vor Ort bleiben.

Nach der Errichtung der Stauvorwarnanlagen und der Nothaltebuchten sowie von Provisorien an den Anschlussstellen Halle und Wiedemar sowie der Verkehrsführung in Richtung Berlin auf die Richtungsfahrbahn München wird die Sanierung durchgeführt. In dieser Bauphase seien weiterhin kurzzeitige Sperrungen der Anschlussstellen Halle und Wiedemar notwendig, um jeweils provisorische Zu-und Abfahrten einrichten zu können, sagt Möhring. Das Vorhaben kostet circa 40,8 Millionen Euro.

Von Mathias Schönknecht