Ab Montag rollt der Delitzscher Bad-Shuttle

Die Badesaison ist eröffnet. Wenn es auch in Delitzsch direkt vor Ort nichts wird mit dem kühlen Nass, so gibt es doch eine Möglichkeit für Delitzscher zum Badevergnügen zu kommen. Als Ausgleich für das geschlossene Freibad wird den Delitzschern ein städtischer Sommer-Bad-Shuttle (SBS) angeboten, mit dem sie an die Schladitzer Bucht und zurück kommen. Das ist dabei für die Nutzenden zu beachten.

Die Fahrtzeiten: Der SBS verkehrt zwischen dem 5. Juli und 5. September, also bereits vor der Sommerferienzeit. In der Zeit startet der Bus montags bis sonntags 11.30 Uhr ab Unterem Bahnhof bis zum Haltepunkt Schladitzer Bucht. Die Rückfahrt startet 17 Uhr ab dem Haltepunkt Schladitzer Bucht. Zusätzlich verkehrt der SBS freitags bis sonntags 13 Uhr ab Delitzsch Unterer Bahnhof und 19 Uhr ab Haltepunkt Schladitzer Bucht.

Die Bedingungen: Der Sommer-Bad-Shuttle ist für Badewillige aus Delitzsch und den Delitzscher Ortsteilen gedacht. Die Fahrt selbst ist für sie kostenfrei, Eintritt und alles weitere an der Schladitzer Bucht muss natürlich jeder selbst bezahlen. Die Stadt dagegen kostet der SBS in diesem Jahr 14 500 Euro an städtischen Mitteln. Es gibt für die Interessierten keine Garantie für einen Platz im Bus. Die Mitfahrt erfolgt auf eigene Gefahr. Im Bus ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. An der Schladitzer Bucht ist auch ausreichend Aufsichtspersonal zur Absicherung eines sicheren Badens vorhanden.

Der Hintergrund: Aktuell bleibt das Freibad geschlossen, da die Sanierung und Erweiterung bevorstehen. Bis 2024 sollen in der Elberitzstraße die Schwimmer- und Nichtschwimmer-Freibecken saniert, eine neue Schwimmhalle und ein kleines Planschbecken neu gebaut werden. Ab Herbst 2022 wäre nach Bauantrag und -genehmigung mit den ersten konkreten Bautätigkeiten am Standort zu rechnen, bis dahin geht die Zeit für diverse Vorarbeiten wie Ausschreibungen und Planungen ins Land. Bis zur Fertigstellung des neuen Badkomplexes am alten Standort wird das Freibad gesichert und nur so bewirtschaftet, dass das Gelände nicht verwildert. Eine Bademöglichkeit gibt es vor 2024 also definitiv nicht mehr in Delitzsch.

Die Alternativen: Wer nicht an die Schladitzer Bucht will und lieber ein Badewasser mit Chlorgehalt einem See vorziehen möchte, der kann in der Umgebung auch andere Bademöglichkeiten finden. Allerdings komplett auf eigene Kosten, das SBS dient nur der Fahrt zu Schladitzer Bucht. Eine gute Alternative bietet das Natursportbad in Bad Düben, das im letzten Jahr Zielort des SBSs war. Aber auch Bäder wie das Parthebad in Taucha, das Felsenbad Landsberg, das Volksbad Roitzsch und als Schlechtwetteralternative das Sportbad Bitterfeld sind vor allem mit dem Pkw von Delitzsch aus gut zu erreichen. Mit dem ÖPNV kann es durch teils nötige Umstiege schon beschwerlicher werden.

