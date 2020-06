Abendmarkt Delitzsch findet Nachahmer

Delitzsch

Mal bleibt es bei der Bezeichnung Abendmarkt, mal wird es Sommermarkt genannt. Wie auch immer: Das Erfolgskonzept der Delitzscher beziehungsweise delitziösen Abendmärkte setzt sich jetzt immer mehr durch.

So gab es bereits einen Abendmarkt in Torgau. Ab nächstem Freitag will Taucha an jedem letzten Freitag des Monats „das Einkaufserlebnis auf dem Markt während der Sommerzeit“ bieten. Auch dort wird als zusätzliches Angebot zum regulären Wochenmarkt in der Zeit von 16 bis 21 Uhr ein buntes Marktgeschehen geboten. Geplant sind vorrangig Händler mit frischen Lebensmitteln und mehr.

Torgau hat bereits einen Abendmarkt durchgeführt. Quelle: Kristin Engel

Die Idee, einen Frischemarkt nach Feierabend anzubieten, ist so simpel wie gut und wurde in Delitzsch von Christian Maurer entwickelt. Der abendliche Bauernmarkt gibt vor allem Pendlern und Berufstätigen die Möglichkeit, frische Lebensmittel und regionale Produkte zu erhalten. In den vergangenen Wochen hatte Christian Maurer immer wieder Anfragen anderer Städte Delitzscher Größe zu seinem Abendmarkt-Konzept, unter anderem aus Eilenburg und auch aus dem norddeutschen Raum.

Fünf Termine insgesamt in Delitzsch

Insgesamt lädt die Stadt Delitzsch zu fünf „delitziösen“ Abendmärkten in diesem Jahr. Am Donnerstag (25. Juni) lädt die Stadtverwaltung Delitzsch wieder zum Frischemarkt am Feierabend. Von 16 bis 21 Uhr präsentieren zirka 50 Direktvermarkter, Gärtnereien und Spezialitätenhändler eine große Auswahl an Delikatessen, Pflanzen und Handwerkskunst. Bereits zum regulären Wochenmarkt am Donnerstagvormittag werden zahlreiche Händler ihre Stände aufbauen und dann bis zum Abendmarkt stehen bleiben.

Premiere schon 2019

Seit 2019 gibt es in der schönen Jahres einmal im Monat einen Abendmarkt mit vielen Händlern. Direktvermarkter und Händler bieten neben Produkten wie Käse, Obst, Gemüse, Backwaren, Fisch, Wurst, Wild, Gewürzen und Antipasti auch ein Imbissangebot sowie echte handgefertigte Waren wie Keramik, Kleidung und Korbwaren. In Corona-Zeiten müssen natürlich Abstände eingehalten werden und die Auflagen werden kontrolliert.

Nächste Abendmarkttermine: 25. Juni, 23. Juli, 20. August, 17. September – jeweils 16 bis 21 Uhr. Infos unter https://www.delitzsch.de/abendmarkt

Von Christine Jacob