Es wird stattfinden, da ist sich Marcel Reinhardt sicher. Nach den teils heftigen Auflagen im Vorjahr soll das Abfischen an den Schadebachteichen zwischen Lindenhayn und Wellaune direkt an der Bundesstraße 2 dieses Wochenende offener gestaltet werden. Neben dem Frischfischverkauf werde es definitiv ein Imbiss- und Sitzangebot geben, sagt Reinhardt. „Alles unter freiem Himmel.“

Die Kälte war 2021 das größte Problem

Der Chef des Fischereibetriebs „Fisch-Reinhardt“ und der Teichwirtschaft Reibitz hat für das traditionelle Fischerfest, das am 30. und 31. Oktober stattfinden soll, ein Konzept erstellt, das die gesamte Veranstaltungsfläche am Schadebach einschließt. Dazu gehört, dass zur Kontaktnachverfolgung die Personalien aufgenommen werden und das Tragen einer Maske erforderlich ist. Ein 2G- oder 3G-Modell wird es laut Reinhardt nicht geben. So soll auch der Bauern- und Handwerkermarkt möglich sein, der noch 2020 kurzfristig abgesagt werden musste. Mit bis zu 40 Händlern rechnet Reinhardt in diesem Jahr. „Der größte Teil hat bereits zugesagt.“

Anders als in den Vorjahren, in denen vor allem der Wassermangel im Sommer seinen Tieren wie Karpfen, Hecht, Wels und Schleie zu schaffen machte, ist es in diesem Jahr die Kälte. „Die Fische sind schlechter gewachsen als vergangenes Jahr“, sagt Reinhardt. Dadurch, dass die Temperaturen länger niedrig waren und es auch früher wieder kälter wurde, „haben die Fische später angefangen zu wachsen und zeitiger wieder aufgehört“, sagt Reinhardt.

Schaufischen über den kompletten Tag

In diesen Tagen beginnt bereits der Aufbau für das Fest am Wochenende. Am Sonnabend und Sonntag kann dann der Bauernmarkt zwischen 9 und 16 Uhr besucht werden. Das Abfischen beginnt traditionell bereits täglich um 8 Uhr. Dann erwartet der Fischwirtschaftsmeister schon einige Frühaufsteher. Doch auch über den Tag verteilt kann das Schaufischen verfolgt werden.



