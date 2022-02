Abgebrochene Bäume – Anwohnerin sorgt sich um Sicherheit im Zschölkauer Wäldchen

Zschölkau

Gudrun Lassahn ist fast 70 und heute Teilzeit-Einwohnerin ihres Heimatdorfes Zschölkau. Ihr macht das Wäldchen im Süden des Ortes Sorgen. Sollte seitens der Gemeinde dort nicht etwas gemacht werden? An vielen Stellen sind Bäume abgebrochen. Stürme und Trockenzeiten haben ihnen hier wie anderswo zugesetzt. Manche liegen direkt über den kleinen Wegen, die von Spaziergängern genutzt werden. „Ich will ja nicht, dass alles gesperrt werden muss. Aber das ist sicher gefährlich. In Krostitz gibt es eine schöne Parkanlage. In Zschölkau entsteht der Eindruck, dass sich niemand kümmert“, so Gudrun Lassahn.

„Im Frühling wird alles grün, dann ist das hier ein richtiges Vogelparadies“, erzählt sie. Aber sie gehört zu jener Generation, die sich noch daran erinnert, dass es vor Jahrzehnten an dieser Stelle noch ganz anders aussah. Sie zeigt ein historisches Foto, das einen von Weidenbäumen umstandenen Dorfteich mit Wiese zeigt. An dieser Stelle und ringsumher wachsen heute hohe Bäume, vom Teich sind kaum die Umrisse zu entdecken. „Als Kind habe ich hier gespielt“, erzählt Gudrun Lassahn. Früher gehörte alles zum Rittergut. Von einem späteren Eigentümer war die Tonschicht, die den Teich abdichtete, bei einer missglückten Entschlammung zerstört worden. Der Teich fiel trocken.

Gemeinde will reagieren

Gudrun Lassahn wünscht sich ein richtiges Wege- und Grünflächen-Konzept für Zschölkau. Aber allein der Radweg, den die Gemeinde in Richtung Rackwitz plant, muss noch viele Hürden nehmen.

Was lässt sich aktuell tun? Zumindest quer liegende Äste und Stämme, sowie Müllablagerungen im Wald können beseitigt werden. „Wir reagieren, wenn uns Gefahrenstellen bekannt werden“, erklärt die Gemeindeverwaltung auf Nachfrage der LVZ. Aber die Problematik im Zschölkauer Wäldchen hatte der Gemeinde bisher niemand gemeldet. Gelegenheit, auf den Mängelmelder hinzuweisen, der jetzt auf der Gemeindewebsite www.krostitz.de online steht.

Von Heike Liesaus