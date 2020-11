Delitzsch

Die Adventsmärkte sind abgesagt – auch in der Region Delitzsch. Was gibt es für Alternativen zur Gestaltung der Adventszeit unter Corona-Bedingungen? Die Stadt Delitzsch hat den Markt beispielsweise ins Virtuelle verlagert und auf ihrer Internet-Präsenz eine Plattform eingerichtet, auf der die Weihnachtsmarkthändler und die Links zu ihren Websites und Online-Shops zusammengestellt sind. Nach individuellen Geschenkideen und Lieblingsleckereien kann dort in den Rubriken kulinarisches, Kunsthandwerk und Lokaler Handel gesucht werden. Doch viele Menschen nutzen die Adventsmärkte als Treffpunkt und um die Atmosphäre zu genießen. Was haben sich Delitzscher im Corona-Jahr zu Weihnachten vorgenommen?

„Der Adventsmarkt wird uns wahrscheinlich gar nicht fehlen“

Sebastian Jost (28), Delitzsch, Kfz-Fertiger mit Tochter Holly (3). Quelle: Mathias Schönknecht

„Wir können nicht viel machen, aber eigentlich ist das gar nicht so schlecht. Der Adventsmarkt wird uns wahrscheinlich gar nicht fehlen“, sagt Sebastian Jost. Der Grund: Seit drei Monaten hat das dreijährige Töchterchen Holly, die gleich nach Weihnachten vier wird, eine Schwester. Die kleine Alina schlummert unter dem dicken Kissen im Kinderwagen. Also werden der 28-jährige Kfz-Fertiger aus Delitzsch und seine Freundin Franziska Peisker (31) die Zeit mit den beiden genießen. Platz bieten Haus und Garten, wo es immer etwas zu tun gibt.

„Entweder an die Regeln halten, oder hops gehen“

Edmund Bögel (71) aus dem Rackwitzer Ortsteil Lemsel. Quelle: Mathias Schönknecht

„Entweder an die Regeln halten, oder hops gehen“, das sind die Alternativen, die Edmund Bögel aus Lemsel sieht: „Wenn die Wirte die Restaurants aufmachen, dann haben sie zwar erstmal verdient, aber am Ende keine Gäste mehr“, fasst er zusammen. „Da muss man halt durch.“ Der 71-Jährige besucht regelmäßig seine Mutter, die in einem Delitzscher Altenheim wohnt, fährt sie im Rollstuhl spazieren. Auf der Straße mit anderen reden, das ließe sich derzeit machen. Abstand halten und ansonsten Mund-Nasen-Schutz aufsetzen. Als Sechsjähriger habe er schon eine ähnliche Situation erlebt: Im Umfeld war Kinderlähmung aufgetreten. „Da hieß es auch, Abstand halten. Bis es dann die Impfung gab. Und zweifelnde Leute sollten mal in alte Kirchenbücher schauen, sagt Bögel. In Zeiten, als Diphtherie, Ruhr oder Keuchhusten grassierten, sind ganze Familien verstorben.“

„Wir sind eher nach Leipzig , Dresden oder nach Quedlinburg gefahren“

Edda Milinowski (57), Delitzsch, Werkseinkäuferin. Quelle: Mathias Schönknecht

Auf den Delitzscher Adventsmarkt hatte es Edda Milinowski ohnehin nicht so sehr gezogen: „Wir sind eher nach Leipzig, Dresden oder auch mal zum Advent in die Höfe nach Quedlinburg gefahren“, erklärt die 57-jährige Delitzscherin. Aber aus privaten Gründen hätten sie auch das in diesem Jahr wahrscheinlich ausfallen lassen. Die Ausflüge wurden sonst auch genutzt, um sich mit Freunden und Verwandten zu treffen. „Das wird sich nun auf den Postweg oder auf Whatsapp verlagert“, überlegt die Werkseinkäuferin.

Meine Mum hat schon überlegt, ob wir ein Treffen im erlaubten Kreis draußen auf der Terrasse mit Glühwein und Plätzchen veranstalten“

Gymnasiastin Michele Kepper (18) aus Lissa. Quelle: Mathias Schönknecht

Michele Kepper aus Lissa ist dagegen schon traurig, dass es in diesem Jahr keine Advents- und Weihnachtsmärkte gibt. Zum einen ist sie da gern mit ihrer Mutter hingegangen. „Sie sammelt außerdem Räuchermännchen“, erklärt die 18-Jährige. Das ist auch immer ein schönes Geschenk. „Sicher kann man die auch online kaufen, aber sie real zu anzusehen, ist einfach besser.“ Auch die Treffs in Restaurants werden ja voraussichtlich wegfallen, stellt die Gymnasiastin fest. „Meine Mum hat schon überlegt, ob wir ein Treffen im erlaubten Kreis draußen auf der Terrasse mit Glühwein und Plätzchen veranstalten.“

