Ablehnung für Löbnitzer Bürgerbus

Löbnitz

Diese Absage kam schnell: „Die Landkreisverwaltung hat der Idee von über einem Dutzend Löbnitzer Bürgern, durch einen Bürgerbus die Mobilität ihrer Mitmenschen zu verbessern, umgehend eine Absage erteilt“, informiert der Löbnitzer SPD-Gemeinde- und Kreisrat Heiko Wittig. In zwei Versammlungen hatten sich Löbnitzer bisher über die Idee, nicht mehr so mobile Menschen mit Hilfe ehrenamtlichen Engagements mobil zu machen, informiert. Doch zum einen sei die ÖPNV-Anbindung der Region vergleichsweise gut, zum anderen sieht die strategische Ausrichtung des Verkehrsnetzes vor, die PlusBus-Linie 210 künftig über Löbnitz zu führen, habe das Landratsamt die Ablehnung begründet.

Besseres Angebot

Derzeit werde die Gemeinde Löbnitz von vier Buslinien erschlossen. Hinzu kommt, dass laut Landratsamt „der RufBus flex, ehemals AnrufBus, in Kürze landkreisweit ausgerollt wird und somit alle noch nicht abgedeckten Relationen mindestens im 2-Stunden-Takt erschließt.“

Wittig, Inititor der Löbnitzer Bürberbus-Idee, zeigt sich enttäuscht, „dass es nicht einmal die Bereitschaft zu einem Gespräch über einen Kompromiss wie zum Beispiel sogenannte „Sozialeinsätze“ für Bedürftige oder Wochenendfahrten, wo gerade die Ortsteile nun wahrlich schlecht angebunden sind, vorhanden war“. Außerdem sieht er die sozialen Komponente für Hilfsbedürftige und Helfer. „Es geht wahrlich nicht vordergründig um die Frage, ob die Leute nach Delitzsch oder anderswo hinkommen oder nicht, sondern wie sie dorthin gelangen. Oft benötigen sie am Zielort Hilfe oder sind eben nicht in der Lage bis zur Haltestelle zu laufen, schon gar nicht in der Stadt“, ärgert sich Wittig über die strikte Ablehnung.

Rheinland-Pfalz macht es vor

Das Argument, dass „ein derartiges Verkehrsangebot bestehenden Verkehrsunternehmen sowie dem Gesamtangebot schaden würde“ wie im Schreiben des Landratsamtes zu lesen ist, will Wittig mit Blick auf Rheinland-Pfalz jedoch nicht gelten lassen. „Ein Klick ins Internet verrät, dass dort 75 Bürgerbusse im Einsatz sind. Und ich habe nicht gelesen, dass dadurch der Öffentliche Personennahverkehr zum Erliegen gekommen ist. Im Gegenteil, Bürgerbusse und ÖPNV ergänzen sich super.

Von Heike Liesaus