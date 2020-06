Delitzsch

Unter Corona-Auflagen ist die Zahl derjenigen, die an einer Trauerfeier teilnehmen können, eingeschränkt. Damit mussten Angehörige und Freunde, mussten auch Bestatter wie Bärbel Wolf zurechtkommen. Doch die Delitzscherin ist empört über das, was sie unlängst entdeckte: Wegen der Feier für ein tödlich verunglücktes Ehepaar hatte sie sich direkt an den Delitzscher Oberbürgermeister gewandt, um eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten. Denn die Feier war bereits vom 3. April auf den 5. Juni verschoben worden. Und erst am 6. Juni sollte es weitere Lockerungen geben, die einen größeren Rahmen als die bis dato insgesamt 20 Teilnehmer möglich machten. Die Stadtverwaltung verwies ans Gesundheitsamt. Dort erfuhr Bärbel Wolf, dass diese Begrenzungen ja schon seit dem 15. Mai aufgehoben seien.

Neue Bestimmungen nicht durchgestellt

Bis zur Friedhofsverwaltung beziehungsweise der Servicegesellschaft war das nicht durchgestellt. Erst nach Bärbel Wolfs Anruf dort wurden die neuen Bestimmungen umgesetzt. So konnten am 5. Juni doch knapp 30 Trauergäste in der Kapelle an der Feier teilnehmen und im Freien weitere. „Ich wurde überall freundlich behandelt“, betont sie. „Aber warum wurde über mehrere Wochen vielen Trauernden der bereits mögliche würdigere Abschied von Verstorbenen verwehrt?“

Regel-Änderungen sind Herausforderung

Bürgermeister Torsten Schöne (parteilos) erklärt auf die LVZ-Nachfrage, dass die Umsetzung der neuen Regelungen, die alle zwei, drei Wochen von den Gesetzgebern erlassen wurden, „für den gemeindlichen Vollzugsdienst“ eine „große Herausforderung“ waren. Die Stadt sei verantwortungsbewusst mit den Vorgaben umgegangen. Der 1,50 Meter-Grundsatz sei auch nach dem 15. Mai einzuhalten. Eine Antwort, die Bärbel Wolf verblüfft, denn „richtig platziert würden mit dem 1,50 Meter-Abstand sogar mehr als 30 Trauernde in die Kapelle passen“.

28 Menschen gehen unter den derzeitigen Bestimmungen in die Kapelle. Also acht mehr, als vor den Mai-Lockerungen, die aber keinesfalls so zeitnah umsetzbar waren, argumentiert Schöne. Es sei zudem auch mit Auflagen möglich gewesen, gute Trauerfeiern stattfinden zu lassen. Mal wurde das Geschehen aus der Kapelle per Lautsprecher ins Freie übertragen. Es hätten würdige Zeremonien auch unter einem Pavillon stattgefunden.

Von Heike Liesaus