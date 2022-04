Abwasserzweckverband Delitzsch baut wieder

Delitzsch

Der Abwasserzweckverband Delitzsch (AZVD) widmet sich der nächsten großen Baustelle. In der Lindenstraße wird ein Mischwasserkanal ausgetauscht – und das dient nicht nur der Lindenstraße selbst.

Der neue größere Kanal soll zur besseren Wasserableitung unter anderem bei Starkregenereignissen dienen. Der Abwasserzweckverband verfolgt seit Jahren den Kurs, im Kanalnetz der Stadt mehr Stauvolumen zu schaffen und das Wasser schneller zur Kläranlage zu bekommen, um Überflutungen nach Starkregen zu vermeiden.

Wichtige Delitzscher Infrastruktur zu schützen

Knackpunkt ist bei solchen Wetterlagen oft auch der Bereich des Schäfergrabens, dort vor allem auf Höhe der Feuerwache und des Ärztehauses. Die umliegenden Straßen liegen höher, vor den genannten Infrastrukturpunkten ergibt sich eine Wanne. Kommt es zu großen Regenmengen in kurzer Zeit äußert sich die Last und Entlastung im System damit, dass zum Beispiel in das Feuerwehrdepot Wasser fließen kann. Mehr Stauvolumen in den anderen Kanälen und Abkopplung sollen helfen, das zu verhindern.

In der Lindenstraße wird unter dieser Prämisse in den nächsten Wochen und Monaten gebaut. Die umfangreichen Tiefbau-Arbeiten haben am Montag begonnen und die Vollsperrung bezieht sich zunächst auf den Bereich Lindenstraße zwischen Ludwig-Jahn-Straße und Dübener Straße.

AZV Delitzsch plant Bau in Abschnitten

Die erste Bauphase dauert voraussichtlich bis Juli. Es folgen weitere Bauabschnitte bis zur Kreuzung von Lindenstraße, Elisabethstraße und Schäfergraben. Die Arbeiten insgesamt sollen im September abgeschlossen werden. Mit der Maßnahme bleiben Verkehrsbehinderungen nicht aus. In den einzelnen Bauabschnitten der Wanderbaustelle werden immer wieder Vollsperrungen von Straßen- und Kreuzungsbereichen erforderlich und die Zufahrt zu Grundstücken kann nicht immer gewährleistet werden. Der Kreuzungsbereich Dübener Straße soll erst voll gesperrt werden, wenn ferienbedingt kein Schulbusverkehr dort herrscht.

Von Christine Jacob