Advents-Dank für die Krostitzer Rettungsstation

Krostitz

Kleine Beutelchen mit Keksen, dazu einen Schoko-Weihnachtsmann und die Botschaft „Frohes Fest“. Bernd Schiewitz hat sie für die Helfer in der DRK-Rettungswache Krostitz vorbeigebracht. Der Eilenburger ist in dieser Sache für den Verein Adventsmenschen unterwegs, den seine Tochter initiiert hat. Die ist jetzt in der Eifel ansässig, aber mit der Region verbunden geblieben. Selbst sei sie wiederum gerade im Katastrophengebiet Ahrtal unterwegs. Deshalb habe sie die Aktion auch in andere Hände übergeben. „Außerdem hat sie heute 42. Geburtstag“, verriet Bernd Schiewitz bei der Übergabe am Dienstag.

Bernd Schiewitz ist zwar selbst nicht Mitglied im Verein, will aber gern helfen. Er hat die Weihnachtsmänner selbst dazugelegt. Außerdem ist er beim Recycling-Unternehmen gleich in der Nachbarschaft in der Instandhaltung beschäftigt. Er hat damit die Retter also jeden Tag vor Augen. Vor einigen Jahren hatten sie ihn auch schon mit einer schlimmen Platzwunde ins Krankenhaus gebracht.

Christian Schwartz, der diese Rettungswachen-Außenstelle leitet, war eingeweiht. Rettungsassistent Alexander Kreißig und Notfallsanitäter David Rößler, die Dienst hatten, wurden überrascht. Insgesamt werden die kleinen Präsente an elf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie drei Azubis verteilt. „Das ist eine schöne Idee, in diesen Tagen daran zu denken, dass es uns gibt. Das kommt nicht allzu oft vor“, lobte David Rößler. Den Rettern komme oft wenig Wertschätzung entgegen. Und die aktuellen Corona-Erfordernisse, die bestimmte Verhaltensregeln auferlegen, werden nicht immer verstanden.

Der Adventsmenschen-Verein, der in Bodenbach ansässig ist, wurde 2018 gegründet. Jedes Jahr backen fleißige Helfer zig Kilo Plätzchen, die bundesweit verschickt werden, um eine Freude zu bereiten.

Von Heike Liesaus