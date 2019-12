Advents-Konzert für die Kletzener Kirche – mit Überraschung

Kletzen

Am zweiten Adventssonntag wird in die Kletzener Kirche zum Adventskonzert eingeladen. Ab 15 Uhr läuft ein liebevoll gestaltetes Programm, an dem Kinder aus Kletzen, Beuden und Umgebung großen Anteil haben. Sopranistin Almut Krumbach wird singen, die Stadtmusikanten Delitzsch werden musizieren. Pfarrer Karl-Heinz Uth liest die Weihnachtsgeschichte. Im Anschluss ist ein Adventstreff vorbereitet. Zudem hat das Künstlerhaus Hohenossig eine Druckgrafik mit dem Kirchenmotiv gefertigt. Auch damit erzielte Einnahmen sollen der Sanierung des Kirchleins zu Gute kommen.

Orgel ist noch in der Sanierung

Denn die Orgel auf der Empore muss noch stumm bleiben. Dort sind derzeit die Orgelbauer am Werk, um das historische Instrument zu restaurieren. Diese Arbeiten starteten genau im 150. Erbauungsjahr der Orgel. Der Förderverein Kirche Kletzen, der sich vor vier Jahren gründete, will das Projekt finanziell unterstützen. Dafür wurden und werden auch Orgelpfeifen-Patenschaften vergeben. Am Tag des offenen Denkmals 2020 soll die Orgel dann offiziell mit einem Konzert eingeweiht werden. In der Zwischenzeit können sich die Freude der kleinen Kirche unter anderem auf das Krippenspiel am Heiligabend ab 16.30 Uhr freuen, für das schon fleißig geübt wird.

Adventsüberraschung

Es ist aber auch jetzt wieder etwas fertig geworden. „Sollte in diesem Jahr nicht doch ein kleines, aber ganz feines Projekt enthüllt werden?“, weckt die Fördervereinsvorsitzende Sigrun Schröter Advents-Erwartungsstimmung bei potenziellen Konzertgästen. „Dank einer anonymen Spende wartet ein ganz besonderer Höhepunkt auf uns. Lasst euch überraschen. Schließlich weihnachtet es sehr.“

Von Heike Liesaus