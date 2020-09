Delitzsch

Traurige Stimmung herrschte am Mittwochmorgen im Delitzscher Tiergarten. Die älteste Eselstute ist verstorben. Sie musste von ihrem Leiden erlöst werden. Sie hatte in diesem Jahr bereits eine Kolik überstanden, war in tierärztlicher Betreuung. Die alte Eseldame sei entspannt verstorben, berichtete die Tiergartenleitung. Ihre langjährige Partnerin war in den letzten Momenten bei ihr. Der Reviertierpfleger, Tierärztin und Tiergartenleiterin standen ihr bei. „Der Arbeitsalltag stand auch für uns Menschen einen Moment still. Man spürte die besondere Verbindung“, so Tiergartenchefin Frauke Wiegand.

Nachwuchs zieht nach Eilenburg

Es gab in der Einrichtung dieser Tage einige Abschiede. Allerdings, weil der Nachwuchs ausflog. So sind die beiden Känguru-Jungen in den Eilenburger Tierpark umgezogen. Dort werden sie noch hinter den Kulissen betreut, um sich ans neue Umfeld zu gewöhnen. Die Muldestadt kann dann eine neue Tierart präsentieren. Auch fürs verbliebene Känguru-Mädchen steht der Auszug an. In Delitzsch bleiben aber vier erwachsene Känguru-Frauen und ihr schon etwas betagter Mann.

Anzeige

Von Delitzsch an die Nordsee

Der Nachwuchs des australischen Eisvogels Lachender Hans, der in diesem Jahr in Delitzsch aufgezogen wurde, hat jetzt seinen Wohnort an der Nordsee im Tier- und Freizeitpark Jade. Die Eltern hatten bereits versucht, die groß gewordenen Jungtiere zu verjagen. Von den Ziegenjungtieren wiederum sucht nun nur noch ein kleines Böckchen neue Halter. Der Nachwuchs der Rebhühner wurde ausgewildert. Die Eltern sind deshalb aus dem Hintergrund in die Voliere umgezogen.

Weitere LVZ+ Artikel

Zebra-Mann kommt gut an

Aber es gibt auch Zuzug: Die Gruppe der Zebra-Weibchen bekam einen jungen Hengst, der sich so gut einfügt, dass im nächsten Jahr auf Zebra-Nachwuchs gehofft wird.

Von Heike Liesaus