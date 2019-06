Biesen

Der jüngste Biesener Bürger ist knapp sechs Monate jung, der älteste zählt 89 Lenze. Die Namen des kleinen Amadeus Andrae und Rudolf Handke reisen nun in der Zeitkapsel, die am Dorfplatz in ein Betonfundament eingelassen wurde, gemeinsam mit Chronik, Tageszeitung, Ansichtskarten aber auch einem digitalen Datenträger in die Zukunft. Der Akt gehörte zum Auftakt des Festes, mit dem der Ort das Jubiläum 750 Jahre Ersterwähnung Biesen feierte. So setzen die Einwohner des heutigen Rackwitzer Ortsteils fort, was vor einigen Jahrzehnten schon einmal gestartet worden war. Allerdings war diese Zeitkapsel undicht und die Dokumente blieben nicht erhalten. Allerdings gab es noch Überlieferungen, die dokumentierten, was damals eingeschlossen wurde. Die heutigen Biesener sind überzeugt, dass die neue Kapsel die Zeit überdauert. Lutz Mehnert, der zu den Festorganisatoren gehörte, versenkte sie gemeinsam mit Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) in der dafür vorgesehenen Öffnung des extra für diesen Zweck betonierten Fundaments.

Künftige Generationen

Die Biesener teilen künftigen Generationen auch ihre heutige Situation mit: In den vergangenen Jahren sind bereits circa 120 Menschen ins Dorf gezogen 115 Baugrundstücke wurden insgesamt im neuen Wohngebiet Biesener Bogen erschlossen. Die Zahl der Einwohner hat sich mehr als verdoppelt. Auch die Eltern des jüngsten sind erst seit 2015 da. „Wenn wir jetzt nach Leipzig fahren, wo wir früher wohnten, merken wir immer wieder, dass wir die Stadt überhaupt nicht vermissen. Hier ist es super“, erklärt Susan Andrae lachend. Auch Rudolf Handke ist 1984 dazugekommen. Zuvor hat er in Wolteritz gewohnt, aber dorthin ist er im Zweiten Weltkrieg als Vertriebener gekommen: „Mit 15 Jahren musste ich im Januar bei minus 20 Grad auf die Straße.“ Nun freute er sich, dass auch die Birken, die er auf den Dorfplatz pflanzte „schön groß“ geworden sind. Für alle Biesener hatten Hans-Jürgen Paulick und Heiko Rasym eine Ortsführung veranstaltet. So war zu erfahren, wie das Biesener Guthaus einst aussah, und dass die Scheune nebenan mal viel größer war. Auch eine Ausstellung im Festzelt mit historischen Aufnahmen bebilderte die Geschichte des kleinen Ortes. Gefeiert wurde ein Wochenende lang zünftig mit Fassanstich zur Eröffnung, Karussell, dem Theaterverein Bunte Bühne Biesen, Strohhüpfburg, Bauernmark und vielem mehr.

Von Heike Liesaus