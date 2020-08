Ärger auf dem Delitzscher Festplatz

Delitzsch

Über lange Schlangen lassen sich die leeren Flaschen aneinanderreihen, aufgerissene Getränkekartons liegen rum, dazu jede Menge Zigarettenstummel. So sieht es derzeit oft auf dem Delitzscher Festplatz aus. Das Areal ist der neue beliebte Treffpunkt für Jugendliche in Delitzsch. Mit Folgen.

Einzelne Beschwerden

Es gab bereits Nachfragen und auch Beschwerden von Bürgern zu diesem Areal, weil gerade die Vermüllung vielen ein Dorn im Auge ist. Meist am Wochenende, in der Ferienzeit gerne auch täglich, treffen sich Jugendliche dort. Dagegen ist der Wallgraben und auch der Stadtpark als Treffpunkt nicht mehr so beliebt wie früher, auch an der Radstation auf dem Roßplatz treffen sich weniger Jugendliche als früher.

Keine homogene Gruppe

Egal welches Areal: Die Gruppen sind nicht homogen, das „Klientel“ wechselt, es ist ein Treffpunkt für alle jüngeren Altersgruppen geworden. Mal treffen sich fast noch Kinder, Teenager um die 15 sind gerne da, dann wiederum sieht man Gruppen sogar mit dem Auto anreisen – mindestens volljährig also sind einige von ihnen. Fragt man die Jugendlichen, geben sie an, sich einfach nur mit ihren Leuten treffen zu wollen und dass das zu Hause eben nicht so möglich sei. Es geht schlicht ums „Abhängen“ und dabei Ruhe vor Erwachsenen zu haben. Es wollen auch nicht alle über einen Kamm geschoren werden.

Platz im Blick

Bewirtschaftet wird der Platz vom DRK. Das muss sich wohl oder übel leider auch um die Müllentsorgung kümmern. „Wir wollen den Jugendlichen nicht den Zutritt verwehren“, erklärt Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos). Man appelliere aber an die Vernunft, den Platz nicht zu verdrecken und zu vermüllen, ergänzt Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos).

Der Platz ist bei allen Beteiligten fest im Blick. Es gibt regelmäßig polizeiliche Kontrollen vor Ort. Wenn die Dinge ausarten, wird es entsprechende Konsequenzen geben.

Von Christine Jacob